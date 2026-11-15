Alertan de un repunte de la estafa en la que falsos técnicos de electrodomésticos y suministros engañan por Internet

Imagen de archivo de agentes de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional alerta a los ciudadanos de Zaragoza sobre una modalidad de estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por servicios técnicos oficiales de reparación de electrodomésticos para conseguir que sus víctimas contraten unos servicios que nunca llegan a prestarse.

Uno de los casos detectados recientemente en Zaragoza ha tenido como víctima a una mujer de 73 años que, tras sufrir una avería en su horno, buscó a través de Internet el servicio técnico de la marca del electrodoméstico con la intención de solicitar una reparación. La mujer contactó con uno de los números de teléfono que aparecían en los resultados de búsqueda y concertó una visita con quien se presentó como técnico de dicha marca.

El supuesto profesional acudió a su domicilio y le cobró 70 euros en concepto de desplazamiento y salida. Sin embargo, no le entregó ningún tipo de factura, recibo o justificante que acreditase el pago realizado, ni documento alguno que dejase constancia de su visita al domicilio.

Durante la visita, le comunicó que el horno necesitaba determinadas piezas para poder ser reparado, cuyo coste ascendería a 160 euros, y se comprometió a solicitarlas para regresar posteriormente y finalizar la intervención. Tampoco le facilitó ningún albarán, justificante de pedido o documentación que acreditase la supuesta solicitud de los repuestos.

La mujer quedó a la espera de recibir noticias y de que el técnico volviera a su domicilio. Sin embargo, transcurrida una semana sin tener noticias de él, decidió buscar nuevamente el teléfono del servicio técnico de la marca y contactar directamente con la empresa.

VÍCTIMA DE ESTAFA

Fue entonces cuando recibió la explicación que permitió descubrir el engaño: desde el servicio oficial le comunicaron que ningún técnico de su empresa había acudido a su domicilio ni tenían constancia de la intervención, manifestándole que posiblemente había sido víctima de una estafa.

De esta manera, la mujer había abonado 70 euros por un desplazamiento realizado por una persona que se había hecho pasar por un técnico oficial, sin que la reparación llegara a efectuarse.

UN ENGAÑO QUE COMIENZA EN LOS BUSCADORES DE INTERNET

Este tipo de estafas comienza habitualmente cuando una persona busca en Internet un servicio técnico para reparar un electrodoméstico.

Los delincuentes aprovechan estas búsquedas para anunciarse entre los primeros resultados, en ocasiones mediante publicidad patrocinada, utilizando denominaciones y referencias comerciales que pueden llevar a los usuarios a creer que están contactando directamente con el servicio oficial de una determinada marca.

Una vez establecido el contacto, los supuestos técnicos conciertan una visita al domicilio y cobran cantidades por desplazamiento, diagnóstico o supuestas reparaciones. En algunos casos, como el descrito, aseguran que es necesario solicitar determinadas piezas y se comprometen a regresar para completar el trabajo, pero finalmente desaparecen y dejan de responder a las llamadas de sus víctimas.

Para reforzar la apariencia de legitimidad, pueden utilizar nombres comerciales, logotipos o datos de empresas reales o ficticias, haciendo más difícil que los usuarios detecten el engaño.

ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

Aunque cualquier ciudadano puede convertirse en víctima de este tipo de prácticas, las personas mayores pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente cuando viven solas y tienen que gestionar por sí mismas una avería doméstica.

Los delincuentes se aprovechan de la confianza que generan al presentarse como profesionales de empresas conocidas y de la necesidad de solucionar una incidencia que puede resultar urgente en el ámbito doméstico.

Por ello, la Policía Nacional recomienda extremar las precauciones antes de contratar un servicio de reparación y comprobar siempre que el número de teléfono utilizado corresponde realmente con el servicio técnico oficial.

CONSEJOS PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE ESTE TIPO DE ESTAFAS

La Policía Nacional recuerda una serie de recomendaciones para prevenir estos engaños entre los que figura no confiar únicamente en los primeros resultados de un buscador porque el hecho de que un servicio aparezca en las primeras posiciones del buscador no significa que sea oficial. Los anuncios patrocinados no garantizan la legitimidad de la empresa.

También hay que comprobar los teléfonos de contacto y utilizar preferentemente los números que figuran en los manuales de los electrodomésticos o en las páginas web oficiales de los fabricantes.

Se tiene que verificar la identidad del técnico y de la empresa solicitando sus datos identificativos y comprobar que realmente pertenece al servicio técnico con el que se ha contactado.

Hay que exigir un presupuesto detallado y así conocer previamente el coste del desplazamiento, diagnóstico, piezas y mano de obra, sin aceptar cargos que no hayan sido explicados; también hay que exigir y conservar la documentación y solicitar siempre una factura o justificante de cualquier cantidad abonada, así como los documentos relativos a los trabajos realizados y a los repuestos encargados.

ACUDIR A LA POLICÍA NACIONAL

No hay que realizar nuevos pagos ante cualquier sospecha y si el supuesto técnico deja de responder, no regresa o surgen dudas sobre su identidad, hay que contactar directamente con el fabricante a través de sus canales oficiales.

En caso de haber sido víctima de este tipo de engaño, la Policía Nacional recomienda presentar denuncia y aportar toda la información disponible, como justificantes de pago, facturas, documentos entregados, números de teléfono utilizados, mensajes y cualquier otro dato que pueda ayudar a identificar a los responsables.

Asimismo, se aconseja a los familiares de personas mayores que les ayuden a verificar la autenticidad de los servicios técnicos antes de concertar visitas a sus domicilios.

La Policía Nacional recuerda que los ciudadanos pueden comunicar cualquier hecho sospechoso a través del teléfono 091 o acudir a cualquier dependencia policial para formular la correspondiente denuncia.