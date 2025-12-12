Alfonso II 'El Trovador', protagonista del séptimo biocuento de los reyes de Aragón, con un guiño a Teruel

El diputado de Archivos y Bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre; el catedrático de Historia Medieval Esteban Sarasa; la vicepresidenta provincial, Teresa Ladrero; y Sergio Miguel Longás, de la asociación Caballeros de Exea. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Caballeros de Exea ha presentado la séptima entrega de la colección de biocuentos dedicados a los monarcas del antiguo Reino de Aragón, que en esta ocasión tiene como protagonista al rey Alfonso II 'El Trovador', hijo de Petronila y Ramón Berenguer IV y primero en ostentar a la vez el título de rey de Aragón y Conde de Barcelona, e impulsor de la fundación de la ciudad de Teruel, a la que hay guiños en la portada y en algunas ilustraciones.

Esta publicación es la séptima de la serie, tras los biocuentos dedicados a Alfonso I, Ramiro I, Sancho Ramírez, Ramiro II, Petronila y Pedro I, y estará disponible en colegios, institutos y bibliotecas aragonesas.

El libro, que cuenta con las ilustraciones del dibujante aragonés Carlos Pérez --'Xcar Malavida'--, se ha presentado este viernes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) en una rueda de prensa en la que han participado la vicepresidenta de la institución, Teresa Ladrero; el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre; el autor, Sergio Miguel Longás; y el catedrático de Historia Medieval y asesor histórico del biocuento, Esteban Sarasa.

Ladrero ha elogiado el recorrido de esta colección a la hora de difundir la cultura aragonesa, con una "muy buena acogida" en colegios, institutos y bibliotecas de la provincia.

Por su parte, Latorre ha destacado la calidad gráfica y artística y el rigor histórico que caracterizan las ediciones de Caballeros de Exea, que se convierten en "objeto de colección" y que contribuyen a dar a conocer la historia de los monarcas de Aragón y a ensalzar las lenguas propias, ya que se publican versiones en castellano y en aragonés.

HITOS DE ALFONSO II

"Un año más, por Navidades, los reyes de Aragón vienen a que florezca la cultura", ha apuntado Sergio Miguel Longás, quien ha incidido en que la portada es un homenaje a Teruel, al reflejar a tres nobles que ven un toro en lo alto de una colina bajo una estrella brillante --el 'Torico' y la estrella mudéjar--, en referencia a una supernova que estuvo "días y días brillando" en el siglo XI sobre la constelación de Tauro.

El profesor Esteban Sarasa ha expuesto que estos biocuentos ofrecen a los lectores la posibilidad de amplia su conocimiento, en este caso sobre los reyes de Aragón, que inician "una trayectoria importante" en el siglo XI con Ramiro I.

La característica principal de estos biocuentos es que "lo que se cuenta es verdad o al menos verosímil", basados en la documentación que se conserva en los archivos. "Esto no es una novela histórica, es un libro de historia", destinado especialmente a los niños, que desconocen "un pasado glorioso, con sus luces y con sus sombras, que hay que dar a conocer", ha insistido.

Sarasa ha señalado que Alfonso II es de los monarcas menos conocidos del antiguo Reino de Aragón, especialmente si se le compara con Alfonso I 'El Batallador', que conquistó Zaragoza; Jaime I, que inició la expansión hacia Valencia o Mallorca; o Fernando II 'El Católico'.

Sin embargo, se trata de un rey que destaca por sus logros, como el cierre del mapa territorial aragonés con la creación de la villa de Teruel, convertida en ciudad un siglo después.

Alienta también, "por amor" a su esposa Sancha de Castilla, la fundación del Monasterio de Santa María de Sijena, la llegada de la Orden del Císter --que funda los monasterios de Veruela, Rueda y Piedra-- y resuelve el litigio pendiente desde la muerte de Alfonso I con las órdenes militares, concediendo tierras, dominios y privilegios a las órdenes de San Juan de Jerusalén, del Temple y del Santo Sepulcro. "Merecía una nueva biografía", ha subrayado.

Además, Alfonso II es el último de los reyes "propiamente de Aragón", al asumir ese título y el de conde de Barcelona, generando "un punto de inflexión" con el que "se abre una nueva época histórica", la de la Corona de Aragón.

UN AMANTE DE LA LÍRICA, LA POESÍA Y LA MÚSICA

En cuanto a su denominación como 'El Trovador', el catedrático ha explicado que casi todos los sobrenombres no se corresponden a su época y surgen normalmente en el siglo XIX.

Así, Alfonso II es denominado tanto 'El Casto' como 'El Trovador'. Sobre este último apodo, Sarasa ha precisado que sí que se conoce que "fue amante de la poesía, la lírica y la música". En concreto, de los trovadores de la zona francesa del Languedoc y la Provenza, que eran "la élite de la intelectualidad del momento".

En principio, el próximo rey de Aragón que contará con su biocuento será Pedro II, hijo de Alfonso II y Sancha de Castilla.