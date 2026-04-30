Algo más del 10% de los médicos secunda la huelga este jueves en Aragón, según el Salud

Concentración de médicos frente al Hospital Clínico de Zaragoza. - SINDICATOS MÉDICOS

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga convocada para el colectivo médico contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco se ha situado en el 10,33% durante la mañana de este jueves, 30 de abril.

En concreto, de un total de 3.900 efectivos disponibles, han secundado la huelga 403 profesionales sanitarios, han informado fuentes del Gobierno autonómico.

Por provincias, sigue estando en cabeza Zaragoza, con un 11,86% --352 de 2.967 efectivos--, seguida de Teruel, con un 8,31% --29 de 349 médicos-- y, muy por debajo, Huesca, con un 3,77% de seguimiento --22 de 584 profesionales--.