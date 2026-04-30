Moreno afirma que el tranvía de Alcalá de Guadaíra estará en funcionamiento este año

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno (4d), supervisa la puesta en marcha del tranvía metropolitano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). A 30 de abril de 2026 en Alcalá de Guadaíra, Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una infraestructura "clave para la movilidad metropolitana de Sevilla y para la calidad de vida" de miles de familias, estará en funcionamiento en este año.

En una intervención ante los medios de comunicación en el municipio, donde reside, Moreno ha expresado su satisfacción por comprobar que el tranvía de Alcalá "este año 2026 estará para uso y disfrute no solamente de todos los vecinos" de la localidad, sino del conjunto de esta zona del área metropolitana para conectarse con Sevilla.

Moreno ha subrayado que el Gobierno andaluz "cumple con la palabra dada y hace posible un proyecto que no existía y no iba a ser viable" y que hoy se encuentra ya en fase de pruebas.

Ha recordado que se trata de una actuación iniciada hace años, con fondos europeos que hubo que recuperar tras numerosas gestiones en Bruselas. "Pudimos recuperar esos fondos con una gestión muy rigurosa", ha afirmado Moreno, apuntando que el tranvía será "una feliz realidad en la vida diaria tanto de los alcalareños y los sevillanos".

El presidente de la Junta ha detallado que la actuación supone una inversión superior a los 300 millones de euros, con más de 120 millones ejecutados antes de la paralización de los trabajos y más de 184 millones destinados a completar los 12 kilómetros de trazado entre Montecarmelo y la Universidad Pablo de Olavide, donde conecta con el metro de Sevilla.

También ha recordado que el 18 de marzo llegaron los dos primeros trenes, dentro de un contrato con CAF de 32,5 millones de euros para un total de seis unidades.

Según ha explicado, la fase de pruebas ya ha comenzado y los trabajos estarán finalizados este verano, momento en el que se iniciarán las pruebas en blanco antes de la puesta en funcionamiento definitiva, una vez que se compruebe que todo cumple los requisitos de seguridad.

Moreno ha enmarcado este avance en la apuesta del Gobierno andaluz por las infraestructuras de transporte y la movilidad sostenible.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el Tranvía de la Bahía de Cádiz, el impulso simultáneo de los metros de Sevilla, Málaga y Granada y la recuperación de los tranvías de Alcalá de Guadaíra y Jaén.

"Estamos impulsando los metros de Sevilla, Málaga y Granada, tres metros a la vez, cosa que no se había visto en Andalucía", ha señalado Moreno, quien también ha vinculado la movilidad con el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes. Así, ha defendido la necesidad de conectar las áreas metropolitanas con las grandes ciudades para favorecer nuevas oportunidades residenciales, laborales y de desarrollo.

Durante su intervención, Moreno ha anunciado nuevas actuaciones para Sevilla, como la culminación de la línea 3 norte del metro, la finalización del estudio informativo y los proyectos de la línea 2 hacia el Aljarafe, Sevilla Este y el aeropuerto, la incorporación de cinco nuevas unidades móviles en la línea 1 y el estudio de nuevas conexiones hacia Mairena del Aljarafe, Bormujos, Tomares, Dos Hermanas y Entre Núcleos.

"Estos son proyectos que nosotros muchos los prometimos en campaña electoral y que estamos ejecutando en tiempo y forma, por tanto cumpliendo con la palabra dada", ha afirmado.

"FALTA DE RESPUESTA" DEL GOBIERNO

Moreno también ha puesto el foco en "la falta de respuesta" del Gobierno de España ante infraestructuras estratégicas para Sevilla y Andalucía.

En este punto, ha trasladado una reflexión "como ciudadano que ahora vive en Sevilla" y que también sufre los problemas de movilidad en la ciudad, tras conocerse la paralización de las obras del Puente del Centenario, una infraestructura que ha definido como "absolutamente clave", "estratégica" y "esencial para la conectividad y la movilidad de toda la zona de Sevilla", especialmente entre el Aljarafe y la capital.

El presidente del PP-A ha señalado que, "después de varios años de supuesta obra", se comunica ahora la paralización de una actuación sobre la que ha pedido conocer si está garantizada la seguridad del puente, al apuntar que "hay algunos de los tensores que no se han completado y por tanto no están terminados".

Moreno ha afirmado que esta paralización supone "un fiasco" tras años de trabajos, retrasos y un encarecimiento del coste inicial, lo que supondrá "mucho más dinero al conjunto de los contribuyentes", además de terminar "mucho más tarde de lo que estaba previsto".

También ha considerado "sonrojante" que, según las informaciones publicadas, la trama de Koldo, Ábalos "y compañía" hubiera querido participar en "mordidas" con esta gran infraestructura de Sevilla.

"Que los ciudadanos de Sevilla, que todos los días nos comemos un gran atasco en ese puente, sepamos que esa infraestructura no está en funcionamiento porque hubo supuestamente algunos miembros del Gobierno que intentaron llevarse comisiones de este puente.

Es algo que los sevillanos tienen que saber y que tienen que valorar", ha señalado Moreno, quien ha añadido que "alguno, alguna, debería de dar alguna explicación al respecto".

Asimismo, ha puesto sobre la mesa la situación de la SE-40, cuyo ritmo de construcción "no llega a 3 kilómetros al año"; el tercer carril de la A-49, pendiente desde 2008; las mejoras de la autopista Sevilla-Cádiz y la Nacional IV, y la ampliación de la red de Cercanías.

"No se ha hecho ni un centímetro nuevo de red de cercanía en Sevilla", ha afirmado.

El presidente de la Junta se ha referido también a los 277 millones de euros prometidos en 2023 para mejorar infraestructuras en Sevilla, aludiendo a la entonces ministra de Hacienda y actual candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero.

"¿Dónde están esos 277 millones que se nos prometió en el año 2023?", se ha preguntado, antes de recordar que esa promesa la realizó "alguien muy cercano a Andalucía, por aquel entonces ministra de Hacienda".

Moreno ha contrapuesto esta situación con la acción del Gobierno andaluz, que "con sus recursos hace todo lo que puede", frente a "un Estado y un Gobierno, en este caso el Gobierno de Sánchez, que ha sido incapaz de invertir en nuestra tierra".

En este sentido, ha hablado de "un completo maltrato a la provincia de Sevilla" y de "un castigo sistemático a nuestra tierra".

"Hoy es un día también de felicidad porque vemos cómo este proyecto que parecía imposible de rescatar, es una realidad", ha afirmado Moreno sobre el tranvía de Alcalá, y ha agradecido el trabajo de los equipos técnicos, funcionarios y directivos que han hecho posible el avance del tranvía.

"Vamos a seguir con este plan de infraestructura para que Sevilla sea un ejemplo de movilidad y para que ganemos en calidad de vida, en capacidad de competitividad y en progreso", ha finalizado.

