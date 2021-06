Aliaga propondrá esta tarde a la Ejecutiva del PAR celebrar el congreso el 30 y 31 de octubre

Sobre la posibilidad de ser candidato a la presencia del partido, ha dicho que dependerá de su salud, tras una año "malo"

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, va a proponer esta tarde a la comisión ejecutiva de esta formación celebrar su congreso el 30 y 31 de octubre. Ha reconocido que en la última ejecutiva, celebrada el 13 de enero de 2020, se acordó que se celebraría este mes de junio, pero ha esgrimido que ha tenido problemas "graves" de salud entre febrero y mayo de este año.

En rueda de prensa, donde ha presentado dos nuevas líneas de ayudas a empresas del Gobierno de Aragón, y tras ser preguntado por los medios de comunicación, Aliaga ha contado que esta tarde dará cuenta en la ejecutiva de todo lo tratado en las 14 reuniones de la comisión permanente celebradas desde ese 13 de enero de 2020, "que es el órgano de gobierno", según sus estatutos, y donde se ha fijado la posición del partido.

Además, planteará esa fecha de 30 y 31 de octubre para el congreso, "y la ejecutiva la apoyará o propondrá alguna otra", ha detallado el actuar líder de esta formación. Sobre la posibilidad de presentar como candidato a la presidencia del PAR, "va a depender de mi salud", ha dicho, tras una año "que ha sido malo" en este sentido, ha sostenido.

No obstante, Aliaga ha recalcado que esto no le ha impedido seguir al frente de sus responsabilidades en el Gobierno de Aragón, donde es vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, incluso "trabajando desde el hospital" y "todas las líneas y convocatorias están en marcha".

También ha apuntado que ha estado pendiente de los asuntos del partido, sobre la posición en las Cortes de Aragón y "hablando con alcaldes", de los que ninguno le ha pedido convocar ese congreso, para preguntarse si "tan importante es" para la comunidad autónoma "que se realice en junio, septiembre u octubre".

"Incluso alguien llegó a plantear mayo, cuando estaba en el hospital", ha criticado Aliaga, para cuestionar si "cuando un trabajador está de baja, se le cambian el puesto de trabajo o se le rompe la máquina para que cuando vuelta esté rota; no lo entiendo".

EL PAR, EN EL GOBIERNO

El dirigente político ha recordado que ganó el congreso anterior, se presentó a las primarias y "he vuelto a llevar al PAR al Gobierno de Aragón y eso no es fácil", con un pacto "que se está viendo con buenos ojos en España porque estamos creciendo por encima de la media, están llegando inversiones importantísimas y la exportaciones se están disparando", entre otras cosas, ha glosado el responsable político.

Ha señalado, asimismo, que están gobernando con un cuatripartido, junto con PSOE, Podemos y CHA, e incluso ha habido quien ha dimitido de sus responsabilidades en alguna de esas otras formaciones "diciendo que es mucha la influencia del PAR en el Gobierno".

"Uno está en el gobierno para gobernar", ha enfatizado, y el presupuesto de su departamento se ha reforzado con fondos europeos, permitiendo desarrollar "competencias importantes" que afectan al sector industrial y al empleo, ha apostillado.

Aliaga ha considerado "lógico" que haya críticos dentro del partido. "Siempre ha habido personas que no están de acuerdo con la dirección", y, en su caso, ha afirmado: "Soy muy demócrata y si hay una gran mayoría que considera que no debo estar, no estaré, no pasa nada".