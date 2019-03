Alrededor de 200 personas disfrutan del espectáculo de Producciones Sin Remedio en Sesa (Huesca)

Publicado 10/03/2019 12:21:38 CET

SESA (HUESCA), 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 200 personas llenaron este sábado el Salón Social de la localidad oscense de Sesa para disfrutar del espectáculo que Producciones Sin Remedio presentó en la programación de la iniciativa cultural 'Cosecha de invierno'.

La localidad de Sesa acogió el estreno absoluto del show Wild women don't have the blues, obra prima de la compañía oscense Producciones Sin Remedio. La programación de la muestra de artes 'Cosecha de invierno', que organiza la Comarca Hoya de Huesca, fue el marco elegido para hacer la presentación.

Bajo la dirección y dramaturgia de Pilar Barrio, que interpretaba el papel actoral encargado de ofrecer selectas perlas de las atribuladas vidas de algunas de las mujeres afroamericanas más emblemáticas del blues y el jazz de la primera mitad del siglo XX, Wild women combina biografía y música en directo para componer una obra, tan divertida como sugerente, que invita a sumergirse en el germen del feminismo negro.

Una banda de piano, guitarra, bajo y percusión en la que sobresalió la voz de Noelia Rodríguez interpretó una decena de las más reconocibles y reconocidas canciones de Ella Fitzgerald, Nina Simone, Ruth Brown o Billie Holiday.

El espectáculo se inició con I'm a woman de Koko Taylor dando pie a la construcción de un espectáculo de monólogos concatenados a cargo de Pilar Barrio, donde, aprovechando acontecimientos reales de algunas de estas cantantes afroamericanas, se repasa desde las huellas y las estigmatizaciones de la esclavitud, la segregación o el racismo, hasta las experiencias sexuales y amorosas de las protagonistas.

EL PAPEL DE LA MUJER NEGRA

Sin embargo, en Wild women subyace una continua invitación a la reflexión sobre el papel de la mujer negra y, por extensión y analogía, al de cualquier colectivo oprimido. El acierto de esta obra radica, al mismo tiempo, en que es capaz de hacerlo sin perder una sútil pero pertinaz perspectiva humorística que, en los momentos finales, se sublima hasta llegar a la pícara interpretación de My Handy man de Alberta Hunter. Esta pieza y la archiconocida When the saints go marching in de Clara Ward Singers fueron las canciones más aplaudidas. La obra concluyó con aplausos que requirieron la salida de los actores y músicos en varias ocasiones.

El acto fue introducido por la consejera de Cultura de la Comarca Hoya de Huesca, Beatriz Calvo, quien agradeció al Ayuntamiento de Sesa su colaboración, se vanaglorió del excelente momento que está viviendo el sector cultural en la Hoya de Huesca, poniendo como ejemplo este proyecto de Producciones Sin Remedio, e invitó a todos los asistentes a continuar con el movimiento de una a otra localidad de la Hoya para compartir la vida cultural de los pueblos. A la finalización, el Ayuntamiento de Sesa obsequió a todos los asistentes con un picoteo donde público, vecinos y artistas conversaron en torno al estreno de Wild women don't have the blues.