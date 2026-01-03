Alrededor de 42.700 personas visitan el Pueblo Viejo de Belchite durante 2025

Iglesia de San Martín en el Pueblo Viejo de Belchite. - AYUNTAMIENTO DE BELCHITE.

El Pueblo Viejo de Belchite sigue consolidándose como uno de los destinos más visitados de Aragón. Durante 2025, el Pueblo Viejo recibió alrededor de 42.700 visitas, 4.700 más que en el año anterior, cuando estuvo varias semanas cerrado por el rodaje de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

Los turistas, que se han repartido homogéneamente a lo largo del año, con especial incidencia durante los puentes festivos, han acudido a Belchite atraídos por su valioso patrimonio histórico, al que este año se ha sumado un descubrimiento inédito: la sinagoga medieval, excepcional por conservar elementos que son únicos en Europa.

"Estamos muy satisfechos por superar cada año las cifras de visitantes. Desde el Ayuntamiento y la Fundación Pueblo Viejo nos esforzamos cada año por seguir mejorando la calidad de las visitas guiadas y ver esta respuesta nos anima a seguir trabajando por ello", ha indicado el alcalde, Carmelo Pérez.

"Respecto a la sinagoga --ha continuado--, hay que recordar que en España solamente existen cinco sinagogas medievales visitables. La de Belchite podría ser la sexta, pero el buen estado de conservación de la tribuna de oración y de su estructura la hacen única en Europa, y este hallazgo ofrece un testimonio único que amplía todavía más si cabe el atractivo turístico y cultural del Pueblo Viejo".

Los esfuerzos por preservar y consolidar los restos históricos son constantes por parte del consistorio, que hace apenas unos meses ha conseguido la titularidad de la zona declarada BIC del Pueblo Viejo; en total, doce hectáreas cuya propiedad pública permitirá agilizar trámites para la conservación del conjunto histórico-artístico.

Este hito se produce justo en el año en el que la World Monuments Fund, organización internacional referente en protección del patrimonio, ha incluido al Pueblo Viejo en su listado de monumentos que "urge" conservar.

HISPANIA NOSTRA

También Hispania Nostra lo ha integrado en su listado por "su estado de conservación crítico". "Apostamos porque estas catalogaciones nos ayuden a situar de manera prioritaria al Pueblo Viejo en los programas de ayuda al patrimonio, ya que nos gustaría seguir siendo un referente en turismo patrimonial, en nuestro caso vinculado al mensaje de 'Memoria y paz' en el que llevamos trabajando todos estos años", ha matizado Pérez.

Los turistas pueden conocer el Pueblo Viejo en visitas tanto diurnas como nocturnas, con entradas combinadas que permiten descubrirlo también junto a otros espacios, como las almazaras de la zona, el Museo Etnológico o la Reserva Ornitológica de El Planerón.

Toda la información se puede consultar y reservar a través de 'https://belchite.es/entradas/'. Además, recientemente, y enmarcado en su programa de conservación del patrimonio, la Fundación Pueblo Viejo ha lanzado la posibilidad de contribuir económicamente por Bizum. Estas donaciones están dirigidas al mantenimiento del Pueblo Viejo y se pueden realizar a través del número 11861.

El Pueblo Viejo aloja a lo largo del año diferentes actividades que ponen de relieve su papel como escenario de la cultura, la música y el audiovisual. Entre ellas, los festivales Belchite Music y Escenario Estepario, pero también Belchite de Película, certamen cinematográfico que permite a jóvenes talentos grabar cortometrajes en un reto de rodaje exprés en 24 horas, teniendo como escenario el municipio de Belchite.

La localidad es, además, plató de rodaje habitual para producciones nacionales e internacionales, tanto publicitarias como ligadas a la televisión o a la gran pantalla.

Una de las últimas grabaciones ha sido 'The Walking Dead Daryl Dixon', estrenada, precisamente, en el mes de septiembre. Por otra parte, desde la Fundación Pueblo Viejo se organizan programas educativos como EducaBelchite que permiten acercar la historia a escolares de entre 6 y 18 años, invitándoles a reflexionar sobre el pasado a través de las emociones, la empatía y la resolución de conflictos.