Alumnos de Infantil de las Escolapias de Zaragoza recrean el Encuentro entre el Cristo de la Humildad y la Dolorosa

Procesión infantil del Encuentro del Cristo de la Humildad y la Virgen Dolorosa del Colegio Escolapias Calasanz. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 120 alumnos de primero, segundo y tercero de Educación Infantil del Colegio Escolapias Calasanz de Zaragoza han recreado este miércoles, 25 de marzo, como preludio de la Semana Santa, la procesión del Encuentro del Cristo de la Humildad y la Virgen Dolorosa, acompañados por un grupo de tambores de alumnos de cursos superiores de este centro. Han asistido unos 350 familiares de alumnos del centro.

La tutora de primer curso de Infantil y coordinadora de la procesión, María Camacho, ha explicado que han salido la mitad de los alumnos por la puerta de la plaza Salamero, continuando por la calle Teniente Coronel Valenzuela, y la otra mitad por la de la calle Palomeque, acompañados por las maestras, llevando a cabo el encuentro en la plaza de San Roque, junto a la fachada de la Iglesia de las Escolapias, donde una alumna ha interpretado una jota y otros dos alumnos han realizado una lectura, volviendo al colegio todos juntos por la calle Palomeque.

Ha afirmado que los alumnos iban vestidos con hábitos confeccionados por las familias con bolsas de basura negras y blancas, con cíngulos y bonetes de cartulina. "Estamos muy ilusionados con este proyecto, que comenzamos ya en 2010" y que ha continuado hasta este año, interrumpiéndose en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Los niños, de 3 a 6 años, han tocado con sus tambores de juguete.

Les han acompañado los alumnos y exalumnos de Escolapias Calasanz que pertenecen a diferentes cofradías de la capital aragonesa con matracas, bombos, timbales, cornetas y tambores.

"Durante este trimestre, especialmente el último mes, además de los ensayos hemos ido trabajando un poquito en lo que es la Semana Santa, lo que significa, la tradición aragonesa y de Zaragoza; les hemos acercado más a nuestra cultura y de una manera religiosa, con fervor".

Los dos pasos que se han procesionado se han confeccionado con muñecas de barriguitas, nancys y nenucos: "Tenemos que tener muy en cuenta que los portan niños de cinco y seis años y no podemos exceder mucho el peso".

Los pasos llevan flores elaboradas con servilletas de papel, que ha elaborado la conserje del centro, Conchi, sumando 2.000 flores las 16 peanas que están expuestas en el hall del colegio, que representan a otras tantas Cofradías de la ciudad de Zaragoza y que se pueden visitar en horario de 8.00 a 18.00 horas.

El Colegio Escolapias Calasanz, abierto en 1883, tiene más de 600 alumnos, que cursan desde primero de Infantil hasta cuarto de ESO, continuando sus estudois hasta segundo de bachiller en un centro próximo junto con Escolapios.

Además de la procesión infantil de este miércoles, los alumnos de todos los cursos asisten a charlas y conocen los instrumentos de la Semana Santa.

Una madre de dos alumnos de primero y tercero de Infantil, María Royo, ha comentado que "los niños lo viven muy de cerca", el Encuentro "les acerca mucho a la tradición de la Semana Santa de Zaragoza" y "les entusiasma porque primero empiezan tocando los tambores y luego, ya en el último año, salen de cofrades, y las niñas salen con la mantilla", de forma que "van encantados y les hace muchísima ilusión".

La Semana Santa "se palpa en todos los lugares" y en Escolapias Calasanz "los profesores están muy implicados y hay muchos alumnos que participan en distintas Cofradías, la viven muchísimo, y también se lo están inculcando a los chavales".