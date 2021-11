Álvarez (UGT) espera que la negociación sobre las pensiones concluya "con un éxito importante"

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey (i) y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (c), en la rueda de prensa

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey (i) y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (c), en la rueda de prensa - Javier Escriche - Europa Press

TERUEL, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confiado que la segunda ronda de la negociación sobre el sistema de pensiones concluya esta tarde con el acuerdo de subir las cotizaciones un 0,6 por ciento hasta el año 2032 y que no aumente la edad de jubilación, sin recortar además la cuantía de las mismas. Ha dicho que "esta tarde debería darse un acuerdo" y que "lo que se ha denominado la derogación de la reforma del PP está a punto de culminar con un éxito importante".

Acompañado por el secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastuey, Álvares ha ofrecido una rueda de prensa en Teruel, ciudad donde asiste a unas jornadas sobre despoblación, y ha declarado que hoy las pensiones se revalorizan conforme al IPC, "como antes de la reforma del PP", de forma que si se mantuviera el sistema que se aprobó con el Gobierno de Mariano Rajoy, un pensionista en Extremadura, por ejemplo, tendría tres euros más y con el sistema actual 18. También se ha derogado el factor de sostenibilidad que, "previsiblemente, se sustituirá por "el factor de solidaridad intergeneracional".

La subida de las cotizaciones debe ir "a la hucha de las pensiones para cubrir el aumento del número de personas que acceden a la pensión", ha continuado Álvarez, quien ha observado que, desde 1982, los empresarios han visto rebajadas las cotizaciones sociales cuatro puntos "por la cara y nadie protestó", por lo que subir ahora un 0,6 "no debe ser ningún escándalo y debe ser asumido".

Ha dejado claro que "en ningún caso está ni va a estar en la agenda ampliar los años de cotización para el cálculo de la pensión", recalcando que UGT no tiene "ninguna intención ni de discutirlo", añadiendo que los 25 años actuales son "demasiados para hacer el cálculo de la pensión" porque ahora hay un colectivo "importante" de personas que no tienen las mejores cotizaciones en sus últimos años. También ha comentado que la competencia para aprobar la Ley de Seguridad Social corresponde a las Cortes Generales, no a la UE.