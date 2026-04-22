Amazon abrirá en Zaragoza su primer Distribution Center en España y creará más de 600 empleos

Amazon abrirá su primer Distribution Center en La Muela (Zaragoza) y creará más de 600 empleos . - AMAZON

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amazon ha anunciado la apertura de ZAZ8, su primer Distribution Center (DC) en España, ubicado en La Muela, provincia de Zaragoza. El objetivo es comenzará a operar en septiembre de este año y alcanzar las 600 personas empleadas en un plazo de tres años.

La inversión de 100 millones de euros servirá para reforzar su compromiso con Aragón, sumando un nuevo centro a la red de centros de operaciones que la compañía tiene en la comunidad autónoma.

El nuevo centro contará con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados y estará ubicado en el polígono industrial Centrovía, en La Muela, han informado desde la compañía.

"Estamos muy orgullosos de anunciar la próxima apertura de este centro y así seguir impulsando el talento y el empleo de la región. Gracias a este centro ofreceremos una amplia variedad de empleo de calidad y crearemos oportunidades laborales para todo tipo de personas, con múltiples roles diferentes. Además, reforzamos nuestro compromiso con los clientes al mejorar la velocidad de las entregas mediante un centro especializado en productos de alta demanda", ha señalado el responsable del centro, Jaime González del Palacio.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha apuntado que "la apertura del nuevo centro de Amazon en La Muela es una noticia magnífica para Aragón por su importantísima creación de empleo y porque consolida, aún más si cabe, la apuesta de la multinacional por nuestra comunidad autónoma".

"Desde el Gobierno de Aragón siempre hemos apoyado y confiado en este proyecto de Amazon en Centrovía. Es una iniciativa que va a suponer un punto de inflexión para La Muela y su área de influencia, y que se suma a la ola inversora en Aragón, que ya supera los 90.000 millones de euros en poco más de dos años y medio", ha celebrado Azcón, según han trasladado desde Amazon.

Asimismo, el alcalde del Ayuntamiento de La Muela, Adrián Tello, ha destacado que "una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría, más si cabe creando 600 puestos de trabajo cuando no llegamos ni a 250 personas desempleadas. Va a ser un antes y un después para La Muela".

AMAZON EN ARAGÓN

Este centro es el cuarto de Amazon en Zaragoza, donde cuenta con un Inbound Cross Dock (IXD), un centro Amazon Fresh y una estación logística. Además, en el área tecnológica, y desde 2022, Aragón posee tres zonas de disponibilidad con centros de datos de Amazon Web Services (AWS).

El nuevo ZAZ8 actuará como hub logístico especializado en productos de alta demanda como los básicos del día a día, entre los que destacan toallitas de bebé, leche en polvo o complementos alimenticios. Está ubicado en el polígono industrial Centrovía, a las afueras de la ciudad de Zaragoza, siendo una localización estratégica para dar servicio a toda España por la cercanía que tiene con diversas ciudades.

Se centrará en optimizar la cadena de suministro mediante el almacenamiento estratégico de aquellos productos que más se piden, garantizando un flujo constante de inventario hacia el resto de los centros logísticos que la compañía tiene repartidos en el país. Así, se crea una capa intermedia de almacenamiento regional que permite disponer del inventario más cerca del destino final, lo que mejora la velocidad de entrega.

En 2025, Amazon registró el año con las entregas más rápidas de su historia en España. La compañía entregó más de 190 millones de artículos el mismo día o al día siguiente en España, cifra que se eleva hasta los 13.000 millones de artículos en todo el mundo.

Los clientes Prime en España ahorraron una media de 120 euros en entregas rápidas y gratuitas en 2025, más del doble del precio de la suscripción anual. Millones de clientes Prime utilizaron el servicio 'Entrega hoy', disponible en 16 ciudades españolas, que permite recibir pedidos el mismo día en casa, en puntos de recogida o en Amazon Lockers.

COMPROMISO CON LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD

Con la apertura de ZAZ8, Amazon refuerza su apuesta por la región como hub logístico estratégico, donde cuenta actualmente con más de 1.000 personas empleadas. Ya están disponibles las posiciones abiertas para el centro y los interesados pueden consultar las vacantes en amazon.jobs.

En la región de Aragón, Amazon ofrece un salario de entrada superior a 1.600 euros al mes y beneficios adicionales valorados en 3.500 euros anuales para puestos de operaciones que no requieren experiencia previa.

Entre estos beneficios se encuentran: plan de pensiones, programas de formación, seguro médico, descuentos para compras en Amazon, subvención para las comidas en los centros logísticos y permiso parental por nacimiento y cuidado del menor ampliado y retribuido.

Algunos de los roles disponibles se encuentran desde posiciones de ingeniería, recursos humanos, tecnologías de la información, salud, seguridad o finanzas hasta puestos de recepción, empaquetado y envío de pedidos. Amazon ofrece a las personas empleadas un lugar de trabajo que se sitúa entre los más avanzados del mundo, con salarios competitivos, y procesos y sistemas que garantizan el bienestar y la seguridad.

Amazon busca fomentar el empleo local de calidad y dar la oportunidad a profesionales de la zona para que desarrollen su trayectoria profesional. El centro logístico de Zaragoza ofrece oportunidades laborales para todo tipo de personas, cubriendo un amplio abanico de edades, niveles educativos y trayectorias profesionales; desde personas que acaban de incorporarse al mundo laboral hasta aquellas con décadas de experiencia.

COMPROMISO DE AMAZON CON ESPAÑA Y CON LAS PYMES ARAGONESAS

Desde 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en España en sus operaciones comerciales, red logística, infraestructura cloud e IA y en programas de apoyo a la comunidad e innovación para clientes y empresas.

Recientemente, en marzo de 2026, anunció una inversión total de 33.700 millones de euros en España para ampliar su infraestructura de centros de datos en Aragón, consolidando el compromiso de la compañía con la región y el país.

En la actualidad, más del 60% de los artículos vendidos en Amazon proviene de vendedores externos, muchos de ellos pymes que encuentran en Amazon una oportunidad para crecer y llegar a millones de clientes. La compañía cuenta con alrededor de 40 instalaciones en toda España, que incluyen centros de operaciones y oficinas corporativas.

El impacto económico de Amazon no solo beneficia a las grandes áreas urbanas, sino también a municipios más pequeños en diferentes regiones donde las oportunidades de empleo son más limitadas.

En Aragón, más de 400 pymes venden actualmente en Amazon y, en conjunto, comercializaron más de 3 millones de productos en 2024, reflejando el dinamismo y la creciente adopción del canal digital por parte del tejido empresarial de la región.

Estas empresas superaron los 35 millones de euros en exportaciones (situando a Aragón como la octava comunidad autónoma en volumen exportador), lo que supone un crecimiento de más del 50% respecto al año anterior.

Igualmente, más del 75% de estas pymes exportan, evidenciando una fuerte vocación global y la importancia de la digitalización como motor de crecimiento. Este impulso no solo mejora su competitividad, sino que también facilita su acceso a nuevos clientes en todo el mundo y contribuye al desarrollo económico de la región.