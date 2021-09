Ana Marín (PP): "Pedimos que el Gobierno de Aragón mire a Teruel y solucione los problemas sanitarios de la provincia"

TERUEL, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP portavoz de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha reclamado soluciones al Ejecutivo regional para poner remedio a la situación del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Obispo Polanco de Teruel, que ha provocado que la lista de espera aumente de forma considerable y también un retraso en el diagnóstico de enfermedades, algunas de ellas graves. "Pedimos que el Gobierno de Aragón mire a Teruel y solucione los problemas sanitarios de la provincia", ha incidido la parlamentaria.

Marín ha incidido en una nota de prensa que la provincia de Teruel "tiene un problema" en materia sanitaria y el Ejecutivo de Javier Lambán "no es consciente" por lo que ha instado a los responsables gubernamentales a "utilizar todos los medios que

tienen a su alcance" y también "que atiendan a los profesionales y los escuchen, que son los que viven diariamente ese realidad".

El PP ha recordado que el pasado mes de mayo ya advirtió de que en el hospital de Teruel se estaba produciendo una falta de especialistas en Urología, Oftalmología, Geriatría, Rehabilitación y Cardiología.

Ahora, la situación es "todavía peor", como lo demuestra la pérdida de un facultativo en Ginecología, ha enfatizado Marín. "Es inadmisible lo que estamos viviendo" y que no se hayan puesto "ninguna solución que resuelva la realidad del Hospital Obispo Polanco y también el de Alcañiz", ha agregado.

La diputada del PP ha recalcado que es "imprescindible y urgente" tomar medidas al respecto, que deben ir en la "línea contraria" a las que ha planteado en las últimas fechas el Departamento de Sanidad. Se ha referido a las apuntadas en la reunión con los profesionales sanitarios en el Hospital de Alcañiz y que pasaban por convocar concursos de traslado de forma periódica con el fin de que los especialistas puedan regresar lo antes posible a Zaragoza.

"La solución del Gobierno de Aragón es que regresen pronto a Zaragoza, que estén el menor tiempo posible prestando sus servicios en nuestra provincia", ha lamentado Marín.

CONTRATOS DE CALIDAD

La diputada del PP ha opinado que el Gobierno de Lambán "está profundamente equivocado" porque la solución "no debe pasar por animar a los sanitarios a abandonar Teruel", sino que debe ir encaminada a "venir, conocer la provincia y disponer de contratos duraderos, de calidad y estables".

"No podemos permitir que nuestros profesionales, que además se han formado en Aragón y son aragoneses, se escapen; hay que ofrecer contratos atractivos y duraderos en el tiempo y cumplir el Plan de Incentivos para Profesionales de Centros de Difícil Cobertura, que se aprobó en 2017 y que no se está cumpliendo", ha incidido Marín, que ha criticado que se disponga de los medios "y no los aprovechamos".

La portavoz sanitaria del PP en las Cortes de Aragón también ha criticado que el Gobierno esté haciendo gala de "exceso de soberbia" y por eso le ha pedido que se sienten con los profesionales sanitarios. "Son los que mejor conocen el problema, pueden aportar soluciones y no se está contando con ellos", ha subrayado.

"EL GOBIERNO DE ARAGÓN NO CREE EN TERUEL"

El presidente del Partido Popular en Teruel, Joaquín Juste, ha considerado que el Gobierno de Aragón "no cree" en esta provincia y así lo evidencian las declaraciones y políticas puestas en marcha hasta la fecha, que aluden a la poca población para reducir las prestaciones del hospital o para garantizar a los profesionales sanitarios una rápida vuelta a Zaragoza, ha expuesto.

"Teruel necesita servicios e infraestructuras, pero también que el Gobierno de Aragón se crea que la provincia tiene futuro", ha afirmado.

También ha reclamado al Ejecutivo aragonés que crea "en las tres provincias y eso no ocurre porque cuando vienen, en lugar de incentivar están desincentivando, lo que es un mensaje a los jóvenes para que se vayan", ha complementado.