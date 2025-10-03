Apoyo institucional a la Muestra de Artesanía Artística y agroalimentaria aragonesa de las Fiestas del Pilar

Las directoras generales de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, y de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, este viernes en un puesto de alimentación artesana de la plaza de los Sitios de Zaragoza. - EUROPA PRESS

Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza colaboran para el mantenimiento de este mercado que permanecerá abierto hasta el día 13

ZARAGOZA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los artesanos aragoneses están de enhorabuena tras la firma este viernes de un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para bonificar fiscalmente la instalación de los puestos de la Muestra de Artesanía Artística y agroalimentaria aragonesa de las Fiestas del Pilar en la plaza de los Sitios.

La firma del acuerdo se ha presentado este viernes en las horas previas a la apertura de la Muestra en un acto ha contado con la presencia de las directoras generales de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, y de Innovación y Promoción Alimentaria, Amparo Cuéllar, además del consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, y los presidentes de la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, Alejandra Castro, y de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón 'San Jorge', Ovidio Ortín.

"Todo el mundo afirma que apoya la artesanía, pero una cosa es lo que se afirma y otra es lo que se firma. Nosotros firmamos y avanzamos unidos", ha puntualizado la director general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, que ha calificado de "histórica" la firma de un convenio a "cinco bandas" con el que las instituciones brindan su apoyo a los artesanos de la región.

Entre puestos a medio abrir con comerciantes afanados acarreando el género para ponerlo bonito en los expositores de sus casetas, los representantes de los artesanos de la Comunidad se han felicitado por el documento recién firmado.

"Agradecemos al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza que esta vez nos hayan tenido en cuenta, ha compartido el presidente de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón 'San Jorge', Ovidio Ortín, que ha destacado lo bien que les viene el espacio de la plaza de los Sitios a artesanos como él, "que venimos del medio rural".

Una felicitación que la representante de la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón, Alejandra Castro, ha centrado especialmente en el consistorio zaragozano, "por su voluntad de sentarse con nosotros. Después de tanto tiempo, por fin hemos tenido la firma de este convenio que era tan necesario para Artesanos de Aragón", ha subrayado.

HASTA EL DÍA 13 DE OCTUBRE

El acuerdo, según ha destacado el consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, incide en la "seguridad" para los artesanos de que "van a poder utilizar espacios públicos emblemáticos en los que hay tráfico y van a poder vender coincidiendo con los grandes eventos como son fiestas del Pilar o el período navideño".

A ello ha añadido que "podrán bonificarse unas tasas que podrían incurrir en el pasado y que a día de hoy, con este acuerdo, les vamos a poder eximir de esos cánones que existían en el pasado".

Con esta iniciativa, ha señalado, "damos solución a una petición histórica que tenían los artesanos que vienen de muchas partes de Aragón".

En la edición 2025, la muestra tiene 51 puestos de artesanía y 29 de artesanía alimentaria que abrirán desde las 17.00 horas del viernes 3 de octubre al lunes 13 en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Durante estos once días, los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de productos artesanales y de conocer de primera mano las técnicas y procesos que hay detrás de cada pieza.