Aprobada la ordenanza del Audiovisual que unifica en una ventanilla única los servicios municipales de Zaragoza

ZARAGOZA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, por unanimidad y de forma definitiva, la ordenanza del Audiovisual que unifica en una ventanilla única todos los servicios municipales que se precisen para un rodaje, ya sea cultural o publicitario.

La vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, ha explicado que la finalidad es facilitar todos los trámites administrativos de los rodajes de modo que al unificarse en una ventanilla única --Zaragoza Film Office (ZFO)-- resulte "más fácil" el trabajo para todos los profesionales que quieran venir a Zaragoza y convertir a la ciudad en escenario de sus rodajes.

Zaragoza Film Office se concibe como una ventanilla única par dar respuesta a las necesidades de las empresas y actividades relacionadas con el rodaje y grabación de películas de cine de diversos metrajes, programas y series de televisión, documentales, anuncios publicitarios y reportajes fotográficos que se desarrollen en el municipio de Zaragoza.

De esta forma la creación de una estructura municipal permanente no solo facilitar el trabajo audiovisual de productores y creadores, sino que también busca el apoyo al sector audiovisual local y a las empresas zaragozanas de servicios.

Asimismo, se aboga por la promoción de la cultura audiovisual entre los ciudadanos, anclada en su tradición cinematográfica, con el objetivo de posicionar a Zaragoza en el segmento de turismo cinematográfico.

DATOS

Zaragoza Film Office (ZFO) en año y medio de funcionamiento han gestionado y facilitado un total de 76 proyectos audiovisuales en la ciudad, de los que el 28 por ciento son producciones nacionales e internacionales que ha supuesto un impacto económico indirecto valorado en 356.900 euros que ha beneficiado al sector de la hostelería y los servicios generales.

A ello se suma el impacto y generación de economía que esta actividad supone para el sector audiovisual y fílmico de la ciudad como contrataciones, extras y servicios, sin contar aquellos externos que no han precisado de la ayuda o gestiones municipales, han contado con 987 profesionales involucrados en su ejecución, según los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado mes de mayo.

De los casi ochenta rodajes acometidos en Zaragoza en el último año y medio, 25 han sido para programas de televisión, 16 proyectos de publicidad, 11 grabaciones de vídeos corporativos u otros materiales, 10 documentales, 7 cortometrajes, 4 videoclips y 2 series de televisión. Cabe destacar las dos producciones internacionales: la serie americana "Vampire Academy", y el programa de televisión italiano "I Viaggi del cuore".

Entre todos se han empleado cerca de 90 ubicaciones de la ciudad, donde el entorno de la Expo y la plaza del Pilar son los más utilizados. En este aspecto, no se contabilizan aquellos proyectos que no hayan contado con el asesoramiento o gestión directa de la Zaragoza Film Office, como por ejemplo fue el rodaje de la película "The Interpreter" el pasado mes de marzo en la Base Aérea de Zaragoza.

Por años, en 2020 se hacen 14 filmaciones, mientras que en 2021 se realizan 46 rodajes con la ayuda de la ZFO, de los que 2 son internacionales, 11 son proyectos nacionales --sobre todo en televisión y publicidad-- y 33 se impulsan desde el propio sector audiovisual aragonés. También se han utilizado grabaciones aéreas y con dron, dado que casi el 12 por ciento de los rodajes emplean estos sistemas.

PATRONATOS

Por otro lado, el pleno del Consistorio zaragozano ha aprobado la modificación de los estatutos de los patronatos para adaptarlos a la legislación vigente, especialmente a la Ley de capitalidad de Zaragoza.

Se trata del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, el Patronato de Zaragoza-Turismo; y el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas.