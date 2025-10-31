Aprobada la urbanización de Parque Venecia 2 por 18,6 millones, que tendrá 1.115 viviendas de las que 375 son protegidas

Sector SUZ 38-1 del Canal Imperial, Ronda Hispanidad y Quinta Julieta, conocido como Parque Venecia 2, donde se construirán 1.115 viviendas, 375 protegidas - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado, con carácter definitivo, el proyecto de urbanización del sector SUZ 38-1 del Canal Imperial, Ronda Hispanidad y Quinta Julieta, conocido como Parque Venecia 2, con un plazo de ejecución de las obras de 24 meses y un presupuesto estimado de ejecución de 18.617.776,5 euros.

Tendrá capacidad para unas 1.115 viviendas, susceptibles de mejora al alza en función de la tipología definitiva, de las que 375 tendrán carácter protegido. Por tipologías, la vivienda protegida de precio básico será el 5 por ciento de la edificabilidad y se adjudicará íntegramente al Ayuntamiento; la vivienda protegida de precio máximo, que asciende a un 20 por ciento, se adjudicará, en parte, al Ayuntamiento y, en parte, a los propietarios del sector.

La vivienda protegida sin distinción correspondiente al Sector Quinta Julieta representa el 70 por ciento de las viviendas totales del mismo y de cuyo número total de viviendas corresponde al Ayuntamiento el 10 por ciento y el resto a los propietarios del Sector; y la vivienda libre, que asciende, por una parte, a un 60 por ciento de la edificabilidad total correspondiente al sector 38/1 y, por otra parte, a un 30 por ciento de las viviendas totales del PERI Quinta Julieta, estará en manos de los promotores.

Respecto a infraestructuras dispondrá de red de drenajes y un tanque de tormentas que será un depósito enterrado de planta rectangular que permitirá un volumen útil de almacenamiento de 414 metros cúbicos.

Este proyecto, que está impulsado por la Junta de Compensación del área, se asiente sobre unos terrenos con una superficie de 294.114 metros cuadrados delimitados, al norte, por el tercer cinturón o Ronda de la Hispanidad; al este, por el cuarto cinturón y viario de unión entre el tercer y cuarto cinturón; y al sur y oeste, por el Canal Imperial de Aragón.

El diseño básico de este futuro barrio tendrá una trama urbana de retícula cuadrada y una doble conexión a la Ronda Hispanidad y al vial de enlace entre ésta y el Cuarto Cinturón. El entramado viario ha previsto su conexión con el actual Parque Venecia mediante un puente sobre el Canal Imperial, que no forma parte de este proyecto de urbanización y se sacará en una licitación posterior, ha precisado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

SIETE PLANTAS MÁS LA BAJA

La anchura prevista para la totalidad de las calles es de 20 metros, concebida para que sus movimientos circulatorios puedan tener dos direcciones y sentidos facilitando el acceso a cualquier punto de la urbanización. Las aceras tendrán la anchura suficiente para acoger líneas de arbolado que acompañen a la trama o dominio peatonal.

El espacio constructivo residencial vendrá definido por manzanas abiertas de planta cuadrada con una superficie de unos 6.400 metros cuadrados y una media de 150 viviendas.

La altura máxima aconsejable será de planta baja más siete alzadas y en los patios, de naturaleza privada, podrán establecerse usos mancomunados para los residentes en la manzana --piscinas, pistas deportivas, jardines o estancias--.

En planta baja se podrán desarrollar usos comerciales, con fondo máximo de 20 metros, ampliables a través de estudios de detalle específicos o proyectos de edificación unitarios de manzana.

Además, las dotaciones para equipamientos sociales, docentes y deportivos ocuparán preferentemente los frentes de los viarios perimetrales, con una superficie total de 42.818 metros cuadrados, lo que representa el 19,18 por ciento del suelo bruto.

Según los criterios del PGOU, la propuesta destina a dotaciones locales de espacios libres públicos la ladera del Canal imperial y siguiendo las arterias situadas en el perímetro del área.

La superficie total destinada a espacios libres públicos será de 59.944 metros cuadrados, que representa el 26,84 por ciento del sector.

ZONA VERDE

En cuanto a los sistemas generales adscritos, quedarán 91.277 metros cuadrados --el 45 por ciento de la superficie del Sector 38-1--; y por lo que se refiere al Sector Quinta Julieta serán de 3.928 metros cuadrados.

Como espacios libres de dominio y uso público habrá una extensión total de 58.944 metros cuadrados, el 26,84 por ciento del Área, situándose en seis emplazamientos diferenciados, que permiten una jerarquía de espacios libres y jardines para facilitar una diversidad de actividades comunitarias al aire libre.

El concepto de zona verde de este nuevo barrio es una orla perimetral sin solución de continuidad, caminable y ciclable en su totalidad.