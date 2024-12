Aprobadas dos operaciones financieras para destinar 36 millones a la nueva Romareda

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado un dictamen con dos operaciones financieras, que ha contado con el apoyo del PP y VOX y el rechazo del PSOE y ZeC, que permitirán destinar 36 millones de euros para sufragar la parte municipal del nuevo campo de fútbol de La Romareda.

Por un lado, ha salido adelante la modificación de crédito que conlleva 20 millones de euros para una ampliación de capital de la sociedad la Nueva Romareda SL, con el consiguiente aumento de la participación del Ayuntamiento y Gobierno de Aragón al 37 por ciento, mientras que el Real Zaragoza se queda en el 25 por ciento. Por otro lado, supone un aval al préstamo participativo de 16 millones, que la ciudad cederá a la sociedad mercantil.

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha explicado que esta modificación presupuestaria garantiza la viabilidad económica y la asignación de recursos presentes y futuros a la Romareda. Ha destacado que esta aprobación se produce en un momento en el que se ha consolidado la candidatura de Zaragoza para ser sede del Mundial de Fútbol 2030 y, además, la ejecución de las obras de la Romareda han tenido una baja de 14 millones de euros de la oferta adjudicataria.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado las gracias a VOX porque ha entendido que es un proyecto que "no tiene colores políticos sino de ciudad" y la cuarta ciudad de España "no podía seguir" con el anterior campo que lleva más de 20 años "bloqueado" y han sido responsables y han votado a favor, pero no así el PSOE que no apoya un proyecto "importante" que, además, será sede del Mundial 2030. "El PSOE lleva más de 5 años poniendo excusas sin dar una alternativa, mientras que el PP ha encontrado la forma de financiación", ha sintetizado.

"Es para estar orgullosos --ha enfatizado Chueca-- porque Zaragoza está en la carrera del Mundial, no como Valencia o Vigo, que no serán sede. Vamos a alegrarnos porque es un proyecto que volverá a poner a Zaragoza donde merece estar y se está haciendo un gran trabajo. Es un gran día para los zaragocistas, que verán que se hace realidad el nuevo estadio".

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha calificado de "despilfarro" el dinero destinado a un estadio "al servicio de la FIFA". Ha precisado que no está en contra de mejorar la Romareda, pero ha indicado que la prioridad del Ayuntamiento es alinearse con el bien común" mientras se destinan millones a un Mundial tras observar que la ciudad está en "decadencia".

DUDAS

La concejal de VOX, Eva Torres, ha reconocido que hubiera preferido que el estadio no costara dinero, pero "hay que tener cintura" para pensar en el bien de los ciudadanos. En este caso, hay que atender unas necesidades de financiación, que ha estimado en unos 72 millones de euros en total que tendrá que aportar el Ayuntamiento para pagar el campo de fútbol.

Ello requiere afrontar esta financiación porque el Real Zaragoza "se ha descolgado de la ecuación" y se ha propuesto por parte del Gobierno de Zaragoza una fórmula que consiste en un préstamo participativo y una aportación extra de capital de 40 millones de euros, al 50 por ciento entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

Eva Torres ha apuntado que la fórmula de financiación mediante un préstamo participativo para VOX es "acertada" porque supone un ahorro importante de intereses para los zaragozanos, en torno a los 35 millones de euros y ha opinado que las condiciones son "correctas y razonables". Además se han establecido otras condiciones para el club que van desde el incremento del canon por el uso del campo modular, al aumento del canon por el uso del campo de La Romareda, como también el porcentaje que el club tendrá que abonar sobre los ingresos de explotación de los coadyuvantes.

"La propuesta se plantea también en distintos escenarios por lo que si el Real Zaragoza sube a Primera División, se incrementarán los ingresos para la sociedad y, además, el planteamiento cubre el largo plazo", ha observado la concejal de VOX.

Por su parte, la concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha pedido conocer de dónde saldrán los 72 millones de euros que al Ayuntamiento le corresponde para hacer el nuevo estadio, y qué se dejará de hacer. Ha preguntado si el préstamo computará a deuda o si se puede deducir el IVA del préstamo y si el club entrará en la ampliación de capital, entre otras cuestiones. Asimismo, ha querido conocer "por qué ninguna de las condiciones está por escrito en un papel y en una carpeta roja".

La consejera municipal de Hacienda, Blanca Solans, ha considerado que es momento de decir si se avala el proyecto de la nueva Romareda. Ha garantizado que los préstamos "no serán como los de ZAV --Zaragoza Alta Velocidad-- o los préstamos estructurados del PSOE que gravaron ruinosamente al Ayuntamiento con tipo de interés de casi el 10 por ciento con los que se podría pagar la Romareda".