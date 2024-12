Aprobado el presupuesto de la DPZ para 2025, que llega a los 212 millones, de los que 17 son para carreteras

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado, con el apoyo del PSOE, En Común-IU y CHA, y el rechazo de PP y VOX, el presupuesto para 2025, que asciende a 212 millones de euros, el más alto por tercer año consecutivo, con un aumento del 16,8% por la mayor participación en los tributos del Estado, e incluye 17 millones para arreglo de carreteras o un millón de euros para implantar puntos de recarga para vehículos eléctricos en cada unos de los municipios entidades locales menores y barrios rurales.

"Son municipalistas, mejoran la vida de los vecinos, apuestan por el desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidades, dinamizan la vida cultural, y mejoran equipamientos, infraestructuras y servicios en la provincia", ha sintetizado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero.

La vicepresidenta de la institución, Teresa Ladrero, ha defendido el presupuesto destacando que es "ambicioso y municipalista" con el objetivo de prestar servicios a los vecinos y el que más porcentaje destina a la cultura, además de ser el más alto que se debe, en parte a la participación de los recursos del Estado que aporta "estabilidad". También ha citado el programa de carreteras, con 17 millones, además de la partida de 6 millones para el futuro centro de tratamiento de residuos en el PTR y tener autonomía para "cerrar el círculo de Ecoprovincia" y así evitar depender del Centro de Tratamiento de Residuos de Zaragoza (CTRUZ).

Tras aportar estos datos, Ladrero ha destacado la apuesta por las políticas medioambientales y el desarrollo sostenible, los derechos sociales, además de ser la institución aragonesa que más invierte proporcionalmente en cultura y patrimonio. Son unos presupuestos "útiles, resolutivos, con mucha inversión y que ayudan a los municipios, con deuda cero, una gestión óptima y la mejora de servicios públicos de futuro que irán muy bien a pueblos pequeños", ha descrito.

Se ha detenido en explicar el programa carreteras 2024-2031, que en 2025 crece hasta los 17 millones de euros, divididos en 13,1 millones para proyectos de arreglo, 2,7 para trabajos de conservación, 400.000 euros para expropiaciones y 250.000 euros para obras de emergencia.

NOVEDADES

Entre las partidas novedosas hay un millón de euros para dotar de cargadores de coches eléctricos a todos los municipios de la provincia o 1,5 millones de euros para la digitalización del ciclo del agua, para lo que el Gobierno de España va a convocar un segundo PERTE al que la DPZ va a concurrir. Asimismo, constan 650.000 euros para implantar un nuevo servicio que centralice los análisis obligatorios en las redes municipales de abastecimiento de agua potable.

Otras partidas son 1,2 millones de euros, con cargo a fondos europeos, para que los municipios modernicen el padrón, con un nuevo sistema de gestión que permitirá intercambiar en tiempo real información con el Instituto Nacional de Estadística (INE), y otro millón para apoyar todas las actividades que se celebren en Cariñena con motivo de su declaración como Ciudad Europea del Vino 2025, que son otras de las partidas principales de un presupuesto que recoge, de nuevo, 50 millones de euros para el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), que cada ayuntamiento puede emplear libremente; un millón para el plan de barrios rurales y 1,3 millones para el plan de inversiones en los municipios con especiales dificultades territoriales.

OTRAS PARTIDAS

En políticas sociales, el presupuesto reserva un millón de euros para renovar el plan de lucha contra la soledad, que se suma a los 745.000 euros para el servicio de teleasistencia y a los 800.000 euros del plan de sostenibilidad en las residencias de mayores y los centros de día; junto a 500.000 euros para subvencionar el programa de termalismo social para personas mayores y con discapacidad.

Hay un millón de euros para el Plan Igualdad, que ya triplicó fondos en 2024, que ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de desarrollar actividades en materia de sensibilización, y 200.000 euros en ayudas a entidades que luchan contra la violencia machista.

En cuanto a los servicios a los municipios, las partidas relativas al arreglo de caminos ascienden a 4,2 millones de euros, las de Bomberos suman casi 17 millones de euros --con 1,9 millones para compra de vehículos y un millón para un nuevo parque en Cariñena-- y 6,3 millones para la gestión y atención tributaria.

En Cultura destacan los 882.000 euros para exposiciones; 1,4 millones de euros para la actividad editorial y académica de la Institución Fernando el Católico; 1,4 para el Taller Escuela de Cerámica de Muel; y 1,8 para los planes de restauración de bienes histórico-artísticos. Además, hay otras partidas específicas para la restauración del palacio de Eguarás, la capilla de Santiago de la catedral en Tarazona y para continuar con la rehabilitación del palacio abacial de Veruela con más de 400.000 euros.

En Deporte, las cuentas recogen 600.000 euros para clubes y asociaciones y 1,2 millones para subvenciones a equipos de la provincia que compitan en categoría nacional.

SOCIOS DE GOBIERNO Y OPOSICIÓN

Seguidamente, han tomado la palabra los dos representantes de los socios de gobierno del PSOE en la DPZ --Nerea Marín (En Común-IU) y José Manuel Latorre (CHA), que han elogiado el aspecto "progresista" del presupuesto respeto al resto de principales instituciones de Aragón que gobierna el PP.

La diputada de En Común-IU, Nerea Marín, ha resaltado que la DPZ es la única institución que va a destinar el 0,7% de su presupuesto a cooperación internacional --1,9 millones de euros, más otros programas de ayuda humanitaria. Se crea 450.000 euros para la memoria democrática. Ha confiado en que se cubran las vacantes y ha rechazado las ayudas a la Iglesia "para restaurar patrimonio privado o el uso de la plaza de toros para fomentar el maltrato animal, pero el balance con el apoyo al PSOE es "positivo".

Por su parte, José Manuel Latorre ha abundado en la estabilidad de la institución y 14 millones más que en 2024, que ha calificado de "muy positivo" y ha resaltado las partidas de igualdad, contra la violencia machista y la acción social, al tiempo que se atiende la mejora de la red viaria para mejorar las comunicaciones y su efecto vertebrador.

Como novedad, ha anunciado que los Premios Santa Isabel de Portugal que concede la DPZ incluirán en 2025 un nuevo galardón a literatura en aragonés, cuyo apoyo ha defendido.

El diputado de VOX, Carlos Rodrigo, ha comentado que ya comunicó sugerencias como destinar 900.000 euros para mejorar las carencias de educación y sanidad en La Muela; 600.000 euros para Cadrete en estos ámbitos al igual que en seguridad y reparar el castillo; y destinar todo el presupuesto a competencias propias de la DPZ y "evitar gastos ideológicos e innecesarios". Ha reconocido que ha habido diálogo al respetar los tiempos, pero el aspecto negativo es que el equipo de gobierno no ha aceptado ninguna de sus propuestas por lo que no puede apoyar el presupuesto.

La diputada del PP, Rosario Lázaro, ha dicho que el presupuesto "no ofrece innovación, son continuistas, no arriesgan y no solucionan los problemas de la provincia". Ha pedido 7,7 millones de euros en enmiendas para ayudas a reparación de colegios de Infantil y Primaria, 1 millón de euros en subvención al Real Zaragoza; o los 4 millones para el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza para barrios rurales.

Al respecto, Ladrero ha replicado que primero hay que conocer la ejecución real y ha dicho ser partidaria de incluir "cláusulas de garantía" que confirmen que las obras se hagan. "La filosofía es decir a los alcaldes que ese dinero va a llegar, porque el objetivo es ayudar con garantías", ha recalcado.