Aragón abre la vacunación frente a la gripe a toda la población desde este lunes, 15 de diciembre

Material para la vacunación frente a la gripe. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el Servicio Aragonés de Salud abren, a partir de este lunes, 15 de diciembre, la vacunación frente a la gripe a toda la población aragonesa, en un contexto de elevada circulación del virus. Ya es posible solicitar cita para vacunarse a través de Salud Informa, tanto en su aplicación móvil, como en la web.

La directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán, ha explicado que, en esta temporada, se ha identificado la circulación de la variante K del virus de la gripe H3N2, que presenta mutaciones que incrementan su capacidad de transmisión.

"Esta variante muestra una mayor afinidad para unirse a los receptores en el huésped, lo que facilita el contagio, especialmente en personas con menor inmunidad previa, como los menores de cinco años", ha indicado.

Gayán ha subrayado que esta mayor transmisibilidad "se traduce en un incremento del número de contagios y en una propagación más rápida del virus", motivo por el que ha reiterado la importancia de la vacunación como medida principal de prevención.

"Una persona vacunada está protegida frente a las formas graves de la gripe, incluidas complicaciones como la neumonía o la descompensación de patologías previas", ha destacado.

La vacunación constituye una herramienta fundamental para reducir hospitalizaciones y prevenir las formas graves de la gripe. Aunque a veces no se perciba la gravedad de esta infección, la gripe puede provocar complicaciones severas e incluso mortalidad, especialmente entre las personas con factores de riesgo.

Por ello, es esencial inmunizar a quienes presentan una mayor vulnerabilidad, ya sea por edad o por patologías previas, con el fin de minimizar el impacto de la enfermedad y prevenir complicaciones.

El Gobierno de Aragón y el SALUD recuerdan que la vacunación no solo ofrece protección individual, sino que también contribuye a reducir la transmisión a personas especialmente vulnerables del entorno, como mayores, menores de edad, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas.

OTRAS MEDIDAS

Esta apertura general de la vacunación se suma a otras medidas desarrolladas en los últimos días, entre ellas la jornada de vacunación sin cita celebrada este sábado, en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, en la que se han administrado 2.539 vacunas. De ellas, 2.283 han sido de gripe y 256 de COVID. Estas jornadas facilitan el acceso a la inmunización en un momento de alta circulación viral.

La incidencia de la gripe en Aragón se sitúa en 325,1 casos por 100.000 habitantes, cuando el umbral epidémico está fijado en 59,6 casos. Por provincias, la incidencia alcanza los 384,6 casos por 100.000 en Zaragoza, 199 en Huesca y 108,2 en Teruel.

Las tres provincias se mantienen en nivel de riesgo 2, en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón.

Esto supone reforzar las medidas de prevención frente a la gripe, con especial énfasis en la vacunación, la higiene de manos, la ventilación de espacios interiores, la protección de las personas más vulnerables y el uso de mascarilla conforme a las indicaciones de Salud Pública.

Asimismo, se aplica la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, publicada en el Boletín Oficial de Aragón del 26 de noviembre de 2025, que regula las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en los distintos ámbitos asistenciales y sociosanitarios.