Aragón actualiza y amplía zonas vulnerables por nitratos para cumplir normativa UE y estatal

Archivo - Humedal Singular de la Laguna de Sariñena. - RED NATURAL DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón sacará a información pública la nueva orden y la documentación técnica que actualiza las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma, con el objetivo de dar cumplimiento a las exigencias de la normativa europea y estatal en esta materia.

La nueva delimitación culmina un intenso trabajo técnico y administrativo desarrollado en el último año por la Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento, que ha combinado el análisis de datos científicos, la cartografía hidráulica y la evaluación de las presiones agrarias y ganaderas sobre el territorio, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Este proceso ha permitido revisar las zonas ya existentes, incorporar nuevas áreas vulnerables, mantener aquellas superficies donde no se han constatado mejoras suficientes en los niveles de contaminación y excluir aquellas zonas donde sí se han producido mejoras en esta área.

El director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, ha destacado que esta orden "es el resultado de un trabajo riguroso y continuo, orientado a ofrecer una respuesta seria y eficaz a un problema complejo como es la contaminación difusa por nitratos, garantizando al mismo tiempo seguridad jurídica y claridad para el sector agrario".

La actualización de las zonas vulnerables responde a las obligaciones derivadas de la Directiva 91/676/CEE y del Real Decreto 47/2022, así como a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2024.

Según ha subrayado Cruz, "Aragón cumple con sus responsabilidades y lo hace apoyándose en criterios técnicos objetivos, información contrastada y un enfoque equilibrado, que protege el medio ambiente sin perder de vista la realidad productiva de nuestro sector agrario".

Para la elaboración de la nueva delimitación se han tenido en cuenta los trabajos desarrollados en el marco del Partenariado del Agua del Ebro-Aragón, así como la información proporcionada por las confederaciones hidrográficas y los mapas oficiales de aguas afectadas.

A partir de estos datos, se han identificado como zonas vulnerables los polígonos agrícolas con riesgo potencial significativo de contaminación por nitratos.

UN TOTAL DE 32 ZONAS VULNERABLES

La orden establece un total de 32 zonas vulnerables distribuidas por el conjunto del territorio aragonés, asociadas tanto a masas de agua superficiales como subterráneas, que en conjunto suman algo más de 1,5 millones de hectáreas declaradas como zona vulnerable, de las cuales cerca de 960.000 hectáreas corresponden a superficie agraria.

La nueva delimitación incorpora también el mantenimiento de aquellas zonas previamente declaradas vulnerables donde no se ha acreditado una mejora ambiental suficiente que permita su descatalogación.

"El objetivo no es solo cumplir con Europa, sino avanzar en una gestión más sostenible de los nutrientes y dar herramientas al sector para hacer las cosas cada vez mejor", ha señalado el director general, quien ha recalcado que el Departamento seguirá trabajando "de la mano del sector, con información, acompañamiento y un marco normativo claro".

Todas las explotaciones agrarias incluidas en las zonas vulnerables deberán cumplir las medidas recogidas en el vigente Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables de Aragón, que será objeto de desarrollo y mejora continua para prevenir y reducir la contaminación por nitratos de origen agrario.