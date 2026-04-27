La Guardia Civil detiene en la provincia de Almería a unos 180 prófugos de la justicia en el primer trimestre de 2026

Fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Almería durante el primer trimestre de 2026 a unas 180 personas sobre las que pesaban órdenes judiciales de búsqueda, localización y detención para su presentación ante la autoridad que las reclamaba o para su ingreso en prisión.

Entre las actuaciones, la Comandancia ha destacado la localización de un reclamado por un tribunal de Luxemburgo, que había emitido una Orden Europea de Detención y Entrega, conocida como Euroorden, motivada por un delito de blanqueo de capitales.

Estas detenciones se enmarcan en el conjunto de la actividad operativa desarrollada en la provincia durante los tres primeros meses del año, periodo en el que se han contabilizado cerca de 900 detenidos y más de 900 investigados.

Según ha precisado el instituto armado en un comunicado, Roquetas de Mar ha sido la localidad con mayor número de requisitoriados capturados, con más de 45 detenciones en el primer trimestre, seguida de El Ejido, Vícar, Níjar, Cuevas del Almanzora, Huércal-Overa y Vera, entre otros municipios repartidos por la geografía provincial.

LABOR PREVENTIVA

La Guardia Civil ha señalado que la labor de prevención de la delincuencia que desarrollan las patrullas de seguridad ciudadana resulta "fundamental" para localizar a personas en situación de requisitoria.

Muchas de ellas han sido detectadas por los agentes gracias a los dispositivos operativos de verificación de personas y vehículos en las vías públicas, orientados a prevenir delitos e infracciones y a mantener la seguridad ciudadana.

Asimismo, otras personas han sido detenidas tras un trabajo de investigación para su localización y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil creó el 4 de marzo de 2014 el Equipo contra los Huidos de la Justicia, con el que definió las bases de un enfoque activo para ordenar, coordinar e impulsar sus capacidades de prevención, inteligencia e investigación en la búsqueda, localización y detención de reclamados por las autoridades judiciales.