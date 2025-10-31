Aragón acusa al Gobierno central de tomar parte por Cataluña y "dificultar" la vuelta de las pinturas a Sijena

Archivo - Varias personas observan las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha acusado al Ejecutivo central de "tomar parte" por las instituciones catalanas y por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para "dificultar" el cumplimiento de la sentencia que ordena la vuelta de las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Santa María de Sijena desde la ciudad condal a su emplazamiento original, en la Comarca oscense de Los Monegros.

"Es inaceptable", ha expresado el director general en declaraciones a los medios de comunicación este viernes, en respuesta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha defendido la "profesionalidad exquisita y el trabajo impecable" de los técnicos del MNAC en la conservación de las pinturas románicas de Sijena y ha dicho que no le ha gustado nada que el propio Olloqui cuestionase este trabajo.

"No encontrará ninguna declaración del Gobierno de Aragón que cuestione el trabajo de equipos técnicos de otras administraciones", ha subrayado Olloqui, quien ha vuelto a pedir que cese la "campaña de desprestigio" "antiaragonesa" y de "crítica injustificada" a los equipos técnicos aragoneses, que son "de primer nivel".

No obstante, ha insistido en que las conclusiones de los técnicos del Gobierno autonómico, fruto de "estudios minuciosos", son "irrefutables" y que la responsabilidad en la "falta de diligencia" en la conservación de las pinturas corresponde a la dirección del museo y "no debe esconderse en falsos relatos" para no cumplir con la sentencia.

Las conclusiones de los resultados preliminares de los estudios técnicos realizados el pasado mes de junio indican que el cronograma propuesto por el Gobierno aragonés es "totalmente viable" y que el conjunto mural se puede transportar a Sijena "sin riesgos extraordinarios" y que incluso es "necesario" para la conservación del conjunto pictórico.

Olloqui acusó también de "dejadez" al MNAC en el mantenimiento de las obras de arte, tras sufrir "importantísimas" filtraciones de agua, escorrentías y encontrar en el entorno "abundante suciedad", escombros y hasta colillas.

"Vamos a exigir que dejen de crearse relatos ficticios que no tienen otro objetivo que generar niebla y confusión para la no ejecución de la sentencia", ha recalcado Pedro Olloqui, quien ha reiterado que el Gobierno autonómico va a defender el desarrollo de los derechos culturales de los aragoneses y van a "pelear de todas las formas posibles" para que se cumplan las sentencias y las pinturas murales "vuelvan a casa".

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

En este punto, ha considerado que el Gobierno de España "debería situarse de parte de la legalidad para que esas pinturas vuelvan en las mejores condiciones al Monasterio de Sijena, de donde nunca debieron haber salido" y ha emplazado al ministro de Cultura a tener en cuenta a los equipos técnicos aragoneses para el cumplimiento de la sentencia.

El director general ha avanzado que seguirán luchando en varios ámbitos. En primer lugar, desde el punto de vista político, para "ganar una hegemonía social que respalde los derechos culturales de los aragoneses y la vuelta de las pinturas murales a Sijena".

Desde el punto de vista técnico, cooperando con todas las instituciones que estén dispuestas a cumplir con el Estado de derecho para el traslado, ahora que, gracias al "excelente trabajo" de los técnicos aragoneses, saben más acerca del estado del conjunto mural.

Por último, en el plano jurídico, el Ejecutivo aragonés sigue trabajando para que la jueza de Huesca que dirime la ejecución de la sentencia dictamine en qué condiciones debe realizarse el traslado desde el MNAC hasta el Monasterio de Sijena.