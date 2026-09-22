Aragón amplía la vacunación de la gripe hasta los 11 años y moviliza 445.000 dosis con una inversión de 4,5 millones

La campaña de vacunación frente a la gripe, COVID-19 y VRS ha sido presentada en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón este martes y comenzará el próximo lunes, 28 de septiembre, de forma escalonada. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón ampliará esta temporada la población incluida en la campaña de la vacunación de la gripe hasta los 11 años, una de las principales novedades de la campaña 2026-2027, que comenzará el próximo lunes, 28 de septiembre, y se desarrollará de forma escalonada hasta el 3 de noviembre. El Gobierno de Aragón ha adquirido 445.000 dosis de cuatro tipos diferentes con una inversión de 4,5 millones de euros, con el objetivo de proteger especialmente a las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones y reducir la presión sobre el sistema sanitario.

La directora general de Salud Pública, Aitziber Lanza, ha presentado este martes, 22 de septiembre, en el Departamento de sanidad del Gobierno de Aragón, acompañada por el director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, José Luis Ferrando; la jefa de área de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud, Maite Clares; y la jefa del servicio de Vigilancia en Salud Pública e Inmunizaciones, Begoña Adiego.

Lanza ha defendido que "vacunar es prevenir" y ha señalado que el objetivo fundamental es proteger a las personas con mayor probabilidad de sufrir complicaciones, principalmente por razones de edad o patologías previas. Asimismo, ha destacado que la vacunación permite disminuir la mortalidad entre los grupos de riesgo y contribuye a evitar una mayor tensión de los servicios de Atención Primaria y hospitalarios durante los picos de gripe.

La principal novedad de este año será la ampliación de la vacunación infantil, que pasa de llegar hasta los ocho años en la pasada campaña a incluir a todos los niños y niñas de entre seis meses y 11 años. Esto supone incorporar aproximadamente 40.000 menores más a la población diana en Aragón. La vacunación infantil se realizará tanto en los centros escolares como, posteriormente, en los centros de salud y centros de vacunación privados acreditados.

El calendario comenzará el 28 de septiembre con las personas residentes en centros residenciales, trabajadores sociosanitarios, embarazadas y personas con gran dependencia o muy alto riesgo. Entre el 5 y el 19 de octubre se abrirá la vacunación infantil en centros sanitarios para los menores de entre seis meses y 11 años, además de comenzar la vacunación de los mayores de 80 años y los grupos de alto riesgo. Finalmente, el 3 de noviembre se incorporará el resto de población diana, entre ella las personas de 60 años o más y quienes presenten determinados factores de riesgo.

LA VACUNACIÓN ESCOLAR CRECE

El despliegue en los centros educativos también experimenta un importante crecimiento. José Luis Ferrando ha destacado que la campaña escolar comenzó en el curso 2024-2025 con la participación de 29 centros y este año alcanzará los 159, lo que supone un incremento del 450 por ciento en dos cursos. A su juicio, llevar la vacunación a los colegios permite realizarla "en un entorno seguro y conocido" para los menores, facilita la participación y extiende la protección a sus familias.

Ferrando ha incidido, además, en el beneficio que supone para la comunidad educativa, ya que reducir las infecciones evita que los alumnos dejen de asistir a clase y que se produzcan interrupciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La campaña busca igualmente proteger a los profesionales que trabajan en las aulas y reducir la transmisión del virus dentro de los hogares. Por ello, ha animado a las familias a participar en la vacunación.

Para hacer posible este despliegue, el Servicio Aragonés de Salud ha incrementado también los recursos destinados a la vacunación escolar. En este sentido, Maite Clares, ha explicado que el número de centros de salud implicados ha pasado de nueve en la campaña 2024-2025 a 61 el año pasado y 73 en la actual. También se incrementarán los equipos de enfermería que se desplazarán a los centros educativos para administrar las vacunas.

Clares ha resumido el propósito de este esfuerzo con una frase: "La mejor vacuna es aquella que llega a administrarse". Por ello, ha asegurado que el Salud trabajará para que ninguna persona que pueda beneficiarse de la protección se quede sin recibirla por falta de información, dificultades de acceso o dudas sobre la vacunación. Las citas se podrán gestionar a través de Salud Informa y su aplicación, que Sanidad ha recomendado mantener actualizada para evitar problemas en el acceso a las agendas.

La campaña contempla cuatro tipos de vacunas frente a la gripe, adaptadas a los diferentes grupos de edad y riesgo. Entre ellas se encuentra una vacuna viva atenuada de administración intranasal destinada a los niños de entre 24 meses y 11 años, mientras que para las personas de 80 años o más y los residentes en centros sociales se utilizará una vacuna adyuvada. También se dispone de una vacuna de cultivo celular y otra de antígenos de superficie para otros grupos de edad. La asignación podrá variar en función de la disponibilidad y de las indicaciones específicas.

COVID-19 Y VRS, EN PARALELO

La vacunación frente a la gripe se desarrollará de forma simultánea con las campañas de inmunización frente a la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS). Adiego ha explicado que las infecciones respiratorias agudas presentan actualmente una tendencia ascendente, aunque dentro de los niveles habituales para estas fechas y sin que exista una situación epidemiológica de alarma. En el caso de la covid-19, la tendencia es ascendente desde hace unas cinco semanas, con 17,44 diagnósticos de sospecha por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a la gripe, Aragón se encuentra todavía por debajo del umbral epidémico, situado en torno a los 60 casos por 100.000 habitantes. Adiego ha precisado que a nivel nacional ya se observa un ligero ascenso, pero ha subrayado que el comportamiento de la gripe es "completamente impredecible". La temporada pasada, además, el pico gripal se adelantó unas cuatro semanas, aunque este año todavía no se observa un comportamiento similar en Aragón.

La campaña frente a la covid-19 comenzará también el 28 de septiembre para residentes y trabajadores de centros residenciales, embarazadas y personal sanitario. El 19 de octubre se incorporarán las personas mayores de 80 años y los grupos de alto riesgo, mientras que el 3 de noviembre se abrirá a las personas mayores de 70 años y al resto de grupos de riesgo. Este año estarán disponibles tres vacunas de ARN mensajero adaptadas a las cepas circulantes y, desde el inicio de la campaña, una vacuna de tipo proteico.

Por su parte, la inmunización frente al VRS se dirige tanto a población adulta como infantil. En adultos se administrará a residentes mayores de 60 años que no hayan recibido previamente la vacuna y a personas pertenecientes a grupos de riesgo, mientras que en población infantil se utilizará el anticuerpo monoclonal para proteger a los menores incluido en la población diana, además de determinados niños de riesgo. La campaña infantil comenzará el 1 de octubre y contempla también a los nacidos desde el 1 de abril de este año.

Sanidad prevé reforzar los equipos de enfermería si la demanda lo requiere y aumentar los puntos de vacunación sin cita previa en función de la evolución epidemiológica y de la presión asistencial. También se estudia ampliar este tipo de iniciativas a otros espacios, como las universidades.

La responsable de Salud Pública ha recordado que las vacunas se dirigen prioritariamente a los grupos diana y que, para quienes no pertenecen a ellos, la vacunación frente a la gripe no forma parte de la estrategia poblacional. "Si nos vacunamos todos, protegemos a todos", ha resumido Clares, en un llamamiento a la población incluida en los grupos recomendados para participar en la campaña.