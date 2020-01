Aragón destina 10 millones de euros a créditos blandos para explotaciones afectadas por 'Gloria'

Publicado 30/01/2020 13:42:45 CET

El temporal ha ocasionado daños en infraestructuras públicas por importe de 13 millones de euros

ZARAGOZA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha iniciado los trámites administrativos para sacar una convocatoria de préstamos bonificados por un importe máximo de 10 millones de euros, destinados a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de la comunidad autónoma que se han visto afectados por la borrasca 'Gloria' en las provincias de Teruel y Zaragoza.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves. Según ha explicado, estas ayudas serán compatibles, dentro de los límites legales, con las convocatorias que se formulen en el ámbito de la Administración General del Estado.

Así, a través de la orden DRS/150/2018, de fecha 30 de enero, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente abrirá una convocatoria de ayudas con el objetivo de subvencionar créditos blandos de interés cero, de manera que el Gobierno aragonés se hace cargo de los intereses.

"Hemos hecho una consulta por departamentos para que se analicen las tramitaciones y gestiones y que se establezca un documento que delimite cuáles son las zonas afectadas que medidas pueden habilitar para paliar los efectos y volver a la normalidad", ha detallado.

Este tipo de subvención, según la consejera, ya se aprobó el pasado verano para conceder créditos blandos a los agricultores de Calatayud cuyas plantaciones se vieron afectadas por las tormentas de granizo. No obstante, Pérez ha precisado que estas ayudas no se han tramitado todavía debido a que no se habían aprobado los Presupuestos. "En cuanto los abran lo tramitaremos".

De este modo, ha señalado que las bases reguladoras del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente "contemplan" esta situación y que, en este caso, "se amplía" a las zonas afectadas por la borrasca 'Gloria' en Teruel y Zaragoza.

COMPATIBLE CON AYUDAS ESTATALES

Esta partida de ayudas es "complementaria" y "compatible" con las subvenciones que el Gobierno central pueda otorgar en el marco del Real Decreto-Ley, aprobado el 20 de septiembre de 2019, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños por temporales y otras situaciones catastróficas.

Según la consejera, el objetivo del Ejecutivo regional al aprobar los créditos por importe de 10 millones es "trabajar" desde la complementaridad" con aquellas subvenciones del Gobierno de España para "poder ayudar a la gente".

A juicio de Pérez, el Real Decreto supone "un paraguas" bajo el que se van a acoger las zonas afectadas por 'Gloria' y que incluye exenciones y descuentos en impuestos como el IRPF o el IBI. Así, ha recordado que, partir del próximo 31 de marzo, fecha en la que termina la validez del escrito, se podrán solicitar ayudas por los efectos de los fenómenos climatológicos.

INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS

El temporal, que provocó fuertes nevadas entre los días 18 y 22 de enero, ha ocasionado daños en equipamientos públicos por valor de 13 millones de euros, pero también en infraestructuras viarias, forestales, así como en las cubiertas de un total de 11 centros educativos. Estas pérdidas, según ha apuntado la consejera, se han remitido al Gobierno de España con el fin se que sea objeto de las subvenciones anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez.

No obstante, Pérez ha matizado que estos son los daños "iniciales" que se tiene de las consecuencias del temporal debido a que la acumulación de nieve ha hecho que algunas de las afecciones permanezcan "soterradas" y que, por tanto, no se pueda estimar aún la gravedad de las mismas. Por eso, ha llamado a ser "prudentes" y a "esperar a tener un balance mucho más preciso".

CAROLINA DARIAS, UNA ESTUDIOSA DE ARAGÓN

La consejera ha apuntado a la "cooperación" de los Ejecutivos central y regional tras las visitas del presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez y la ministra Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, a zonas de Aragón afectadas por el temporal para conocer la situación de los municipios.

A este respecto, ha considerado que la ministra es una "estudiosa cum laude" de "los problemas y necesidades de Aragón", por lo que ha manifestado su "confianza" en la colaboración con el Gobierno central.

La consejera de Presidencia se reúne este jueves con los responsables comarcales de Campo de Daroca y Campo de Cariñena, con el objetivo de "recoger su información" sobre el paso de la borrasca y las peticiones que puedan tener al Ejecutivo regional.

Ante las críticas en algunos municipios y comarcas por la gestión del temporal, Pérez ha trasladado su comprensión a la "situación de angustia y urgencia" que puedan tener los ediles de estos pueblos cuando se ven aislados por la nieve, pero ha destacado que también "es necesario explicar" que "las cosas no suceden cuando ellos quieren" debido a la complejidad de este tipo de situación.

NUEVA LEY EMERGENCIAS

No obstante, ha reconocido que estos eventos "enseñan las cosas que hay que mejorar" y se ha referido al anuncio que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha hecho este miércoles de elaborar una futura ley de emergencias que unifique la legislación previa y procure una mejor coordinación y utilización de recursos materiales y humanos de la administración.

"Tenemos que reconceptualizar el término de emergencias y, a partir de ahí, de manera versátil, hacer una ley que haga más efectiva nuestra intervención, teniendo en cuenta que el territorio es disperso y despoblado y requiere mejor colaboración", ha destacado Pérez.

Esta nueva legislación busca "optimizar" y "ordenar" los recursos y la normativa del Ejecutivo aragonés en materia de Protección Civil y de Emergencias ante "cualquier tipo de contingencias" para garantizar un "mayor nivel de seguridad a los ciudadanos".

Por ello, ha considerado "importante" que esta nueva norma fuera aprobada "con el máximo consenso posible" de los grupos políticos porque, a su juicio, "no tiene nada de ideologías" sino de "seguridad ciudadana".