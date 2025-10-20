Aragón EDIH renueva su reconocimiento como centro de referencia europeo, con un presupuesto de 4,4 millones hasta 2028

La cita ha contado con la participación de referentes nacionales y europeos para abordar el futuro de la IA y la cooperación de la red de EDIHS. - GOBIERNO DE ARAGÓN

Aragón EDIH --European Digital Innovation Hub-- ha renovado su reconocimiento como ecosistema europeo de referencia en innovación y transferencia tecnológica por parte de la Comisión Europea, con un presupuesto de 4,4 millones de euros aprobado y financiado al 50% por el programa Digital Europe durante el trienio 2026-2028, manteniendo el reconocimiento y la inversión europea como región de referencia tecnológica, lo que permitirá dar continuidad a sus programas de impulso a la digitalización.

En estos tres años, más de 120 empresas se han beneficiado de los servicios Test Before Invest que permiten probar la viabilidad de proyectos de digitalización con tecnologías europeas avanzadas antes de su implementación completa, minimizando el riesgo de inversión; se han realizado tests de madurez tecnológica y más de 200 profesionales se han formado en el programa Aragón EDIH Academy con 28 cursos impartidos en tres niveles --Basic, Advanced y Expert--.

Se ha asesorado a más de 50 empresas en la búsqueda de financiación y servicios de ventanilla única; tres ediciones de StartTech han impulsado la aceleración tecnológica en startups, y se han realizado 15 acciones de networking, dos foros y más de 30 eventos tanto en las tres provincias aragonesas, así como en encuentros nacionales e internacionales.

Además, Aragón EDIH ha recibido el BDVA i-Space Platinum, reconocimiento a la excelencia como uno de los siete únicos centros de referencia "Platinum" de Europa en Big Data e IA (ITA) y en infraestructuras HPC (BIFI de la Universidad de Zaragoza), el premio de la EDIH Network 2024 Elección del Público a la mejor Colaboración con otros EDIH o iniciativas europeas, y el premio especial 2025 de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón.

'FORO ARAGÓN EDIH 2025: LIDERAZGO DIGITAL'

Estos datos se han dado a conocer este lunes en el 'Foro Aragón EDIH 2025: Liderazgo Digital' celebrado en el Instituto Tecnológico de Aragón, que ha reunido a líderes nacionales y europeos para abordar el futuro de la IA.

"Estamos ante un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada puede traducirse en resultados reales, impulsando la digitalización de nuestro tejido productivo y fortaleciendo la competitividad de Aragón en Europa. Un instrumento ya consolidado y, con tres años más, conseguiremos que Aragón sea referencia en innovación colaborativa", ha destacado en la apertura del foro la directora del ITA, el centro coordinador del Aragón EDIH, Esther Borao.

En la jornada se han trazado las líneas por las que irá el desarrollo de la Inteligencia Artificial a nivel nacional e internacional, y el papel que tendrán los EDIHs en este desafío.

La jefa de la Unidad de Innovación en Inteligencia Artificial y Coordinación de Políticas de la Comisión Europea (DG CNECT), Malgorzata Nikowska, ha participado en remoto en una sesión en la que ha hablado del contexto futuro de la Red Europea de EDIHs y las líneas estratégicas de cooperación a nivel comunitario.

El foro ha continuado con una mesa sobre casos de éxito en servicios desarrollados en el marco del Aragón EDIH con el socio fundador de MyTruff, Cosme Martínez; el director gerente de Podoactiva, Miguel Subirá; el CEO de EdTech Learning Solutions, Alex García, y la Innovation Manager de Electroingenium, Lucía Royo, en una sesión moderada por el investigador ARAID y responsable del Área de Computación del Instituto BIFI de la Universidad de Zaragoza, David Íñiguez.

A continuación, se ha abordado el papel de la red de los EDIH con la participación del representante de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Alberto Gago; desde la Big Data Value Association Ana García; y desde la EOI del Ministerio de Industria Victoria Sánchez; además del representante de la entidad coordinadora de la red española de EDIHs Alejandro Ramos, del CIDIHUB. La sesión ha estado moderada por el director del Área de Ecosistema del ITA y presidente de Aragón EDIH Pablo Pérez Benedí.

Aragón EDIH convocó recientemente un Advisory Board formado por expertos para optimizar y potenciar las líneas del ecosistema, consolidar la estrategia en materia de IA en línea con el Gobierno de Aragón y optimizar sus programas en el futuro.

De las acciones del nuevo horizonte temporal del EDIH se ha hablado en la parte final del foro, en una sesión con la intervención de los representantes de las siete entidades que conforman el consorcio: la directora del Instituto Tecnológico de Aragón, Esther Borao; el director gerente de Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey; el vicerrector de Innovación, Transferencia y formación permanente de la Universidad de Zaragoza, Manuel González; el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau; el secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez; y la secretaria general del Consejo Aragonés de Cámaras, Celia Elfau; así como el presidente de TECNARA, Félix Gil.

ARAGÓN EDIH

Aragón EDIH fue impulsado en 2017 por siete de las principales instituciones aragonesas en materia de innovación y digitalización: ITA, IAF, UNIZAR, TECNARA, CEOE Aragón, CEPYME Aragón y el Consejo aragonés de Cámaras de Comercio.

En 2022 fue reconocido como hub de Innovación Digital de referencia por la Comisión Europea por su madurez y especialización en las tecnologías de Inteligencia Artificial, sistemas cognitivos y computación de alto rendimiento en la nube (HPC-Cloud), especialmente aplicadas en áreas como procesos de fabricación inteligente, robótica y logística.

Aragón EDIH nació con el objetivo de ser el instrumento para la consecución de los Objetivos Europeos 2030 en sus áreas de especialización, fomentar la soberanía tecnológica en Europa desde Aragón, incrementar la competitividad y posicionamiento del sistema productivo aragonés, mejorar los resultados de innovación promoviendo la alta diferenciación tecnológica y convertir la digitalización en fuente de desarrollo regional, nacional y europea.