Aragón envía un 'ES-ALERT' para que no se hagan actividades en zonas forestales próximas al incendio de Riglos

Intensa humareda provocada por un incendio forestal, a 14 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio declarado a las 12.37 de este lunes en las Peñas de Riglos (Huesca) ha calcinado ya más de 9.000 hect - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje 'ES-ALERT' en el que solicita que las personas que se encuentren realizando excursiones u otras actividades en zonas forestales permanezcan en entornos urbanos, debido a la proximidad del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) al entorno de la Peña Oroel, en Jaca.

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos, declarado el pasado lunes, ha afectado ya a más de 15.000 hectáreas, auqnue se ha logrado salvaguardar las poblaciones, especialmente Centenero y Santa Cruz de la Serós, donde se han vivido "momentos muy complicados" durante la pasada noche.

No obstante, se ha tenido que desalojar a los 25 vecinos de Bernués, por lo que son ya 1.045 las personas que han tenido que dejar sus casas. Algunas de ellas podrán regresar por dos horas a sus domicilios a recoger enseres y dar de comer y beber a sus animales.

Los vecinos de Bernués se suman a los de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Santa María de la Peña, Triste, La Peña Estación, Yeste, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey, Botaya, Osia, Camping Pirineos, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Atarés y Anzánigo.

En principio, se preveían lluvias generosas, pero la previsión se ha rebajado, con el añadido de que sí que se van a generar tormentas en la zona, que dejan "vientos erráticos" que complican las tareas de extinción y obligan a reorganizar el operativo.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha salido al paso este sábado para desmentir un "bulo" consistente en el reenvío de un mensaje de 'Whatsapp' en el que pedían voluntarios para acudir a la zona de Peña Oroel, en Jaca (Huesca), que es donde se dirige ahora el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, y ha rogado no acercarse para no dificultar las tareas se extinción.

Según el Ejecutivo autonómico, "la llegada de personas ajenas al operativo puede dificultar las labores de extinción y poner en riesgo la seguridad de todos".

Asimismo, acaba de anunciar la activación del Mecanismo Nacional de Incendios Forestales y del Acuerdo de Málaga, que permite solicitar bomberos terrestres franceses para dar relevo a los medios españoles.