Aragón estudiará el decreto ley de atención a pacientes de ELA, pero critica el "oscurantismo" del Gobierno central

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha avanzado este jueves que ha salido del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia "con el compromiso de estudiar a fondo" el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre la atención a los pacientes ELA, pero ha afeado al Ejecutivo central que "todo se ha hecho con oscurantismo y sin participación de las comunidades autónomas".

Fuentes del Ejecutivo aragonés han apuntado que la comunidad autónoma ha participado en la reunión "con total predisposición a escuchar", pero han mostrado su preocupación por el hecho de que conocieron el contenido del decreto ley en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

"No se ha trabajado ni con los enfermos de ELA y sus familias, ni con las comunidades autónomas, que somos quienes tendremos que implementarlo", han asegurado.

Asimismo, han indicado que han recibido la información "24 horas antes de la reunión, convocada también con escaso margen", por lo que en el Consejo Sectorial han defendido por videoconferencia que la ley "no puede quedarse en grandes titulares y convertirse en una fuente de frustración para los enfermos de ELA y sus familias", para lo que el Gobierno de Aragón "trabaja y trabajará para atenderles con calidad y dignidad".

Han remarcado también que velarán por el cumplimiento de la ley en la Comunidad, pensando en los aproximadamente 90 pacientes diagnosticados con esta enfermedad en Aragón, y han instado al Gobierno de España a que permite a las autonomías que aporten en el desarrollo de la normativa.