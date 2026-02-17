Aragón exhibe en CEXWORKING26 su liderazgo nacional en FP con 45 proyectos de innovación

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha inaugurado Cexworking26. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha celebrado este martes CEXWORKING26, el encuentro anual dedicado a visibilizar el trabajo de sus seis Centros de Excelencia de Formación Profesional, en el que ha quedado patente el liderazgo de la Comunidad tanto en el ámbito de la FP, con 45 proyectos de innovación, como en la Red Estatal de Centros de Excelencia.

La jornada, que ha tenido lugar en Mobility City, ha mostrado el impacto de los 45 proyectos de innovación e investigación aplicada impulsados por la red aragonesa y la firme apuesta por la transformación digital del sistema educativo.

Durante la inauguración, la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández, ha subrayado que "Aragón cree en su Formación Profesional y Aragón lidera la FP en España". Este liderazgo se refleja especialmente en la Red Estatal de Centros de Excelencia, donde la Comunidad cuenta con seis centros acreditados de un total de 75, un número que, en relación con su población, la sitúa como la primera de España y como una de las autonomías con mayor presencia en todo el territorio nacional, solo superada por el País Vasco en cifras.

La consejera en funciones, que ha estado acompañada por el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, ha destacado que "estos centros son el motor de un sistema educativo moderno, conectado con las empresas, basado en tecnología puntera y capaz de anticipar los perfiles profesionales que demandará el mercado laboral".

Los seis centros de excelencia aragoneses son los del CIFPA, de logística y transporte; CPIFP Pirámide, de energías renovables; CPIFP Bajo Aragón, del automóvil; CPIFP Montearagón, de economía social y cuidados; CPIFP Corona de Aragón, de química, y CPIFP Los Enlaces, de audiovisuales. Han presentado sus avances en sus respectivos sectores en ámbitos como la inteligencia artificial, los gemelos digitales, la realidad virtual y aumentada, la sensorización 4.0, la robótica colaborativa y las energías limpias.

Los centros han ejecutado 25 proyectos de innovación desde su entrada en la red y desarrollan actualmente otros 20 proyectos de investigación aplicada, todos ellos en colaboración con empresas y centros de otras comunidades autónomas, consolidando así "un ecosistema innovador de impacto", tal y como ha explicado la consejera en funciones.

Además, han organizado 14 cursos de formación del profesorado, con 358 docentes certificados, y este año se sumarán 240 más, reforzando la capacitación especializada indispensable para desplegar nuevas metodologías y tecnologías avanzadas en el aula.

Y están ayudando a alinear mejor la formación con las necesidades reales del tejido productivo, revisando los currículos de sus respectivos ámbitos, "en un momento histórico para Aragón".

CRECIMIENTO ECONÓMICO

"La FP es la gran aliada para ese crecimiento económico porque sin el talento cualificado que emana de nuestros centros las inversiones mil millonarias no encontrarían el suelo fértil que necesitan para prosperar", ha dicho.

En este sentido, ha destacado cómo la FP vive el momento más sólido de su historia, con 28.347 alumnos matriculados este curso, 3.300 nuevas plazas creadas en apenas dos años y tasas de inserción laboral superiores al 86%, llegando al 97,4% en la dual intensiva.

La consejera ha valorado también la capacidad de Aragón para movilizar recursos europeos, ya que los Centros de Excelencia han captado 8,8 millones de euros de los fondos Next Generation, destinados a modernizar infraestructuras, adquirir tecnología disruptiva y acelerar la transformación digital del sistema de FP.

Conforme ha avanzado, los centros han sabido convertir esta inversión en oportunidades reales para el alumnado, integrando en las aulas simuladores de última generación, Inteligencia Artificial o entornos inmersivos que hace pocos años eran impensables. Tecnología que la propia responsable autonómica ha podido conocer de primera mano en los stands de cada uno de los seis centros, donde docentes y alumnado han realizado demostraciones de los proyectos de innovación en marcha y de los recursos digitales incorporados.

Se trata de gemelos digitales de plataformas logísticas y cadenas de frío, simuladores de conducción, mantenimiento industrial y energías renovables, laboratorios virtuales en química y procesos industriales, robots sociales y entornos inmersivos en cuidados o herramientas 4.0 para automoción.

"Ver estos proyectos aquí, en funcionamiento, confirma que Aragón está formando a los profesionales que nuestras empresas necesitan, pero también a ciudadanos preparados para liderar el futuro", ha concluido Tomasa Hernández, quien ha deseado que la jornada permita "seguir tejiendo esta red que hace de Aragón un referente nacional de calidad, innovación y futuro".