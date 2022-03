Aragón invertirá 4,2 millones para completar el despliegue de acceso a internet en los centros educativos

MALÓN (ZARAGOZA), 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 322 centros educativos del medio rural disponen ya de un acceso seguro y de calidad a internet, tras la mejora efectuada por el Gobierno de Aragón en la infraestructura del programa ConectAragón. Además, el Ejecutivo autonómico invertirá 4,2 millones de euros para completar el despliegue en los centros educativos públicos.

Institutos, colegios de infantil y primaria, centros rurales agrupados, centros de educación especial y formación profesional, así como de educación de adultos de las tres provincias aragonesas han duplicado su ancho de banda -hasta alcanzar un mínimo de 100 Mbps- y cuentan con un nuevo servicio ampliado de ciberseguridad frente a ataques exteriores, han precisado desde el Ejecutivo autonómico.

Las mejoras beneficiarán a más de 33.000 alumnos y a sus equipos docentes, en un momento en el que las necesidades de conectividad han aumentado ostensiblemente en el sector educativo debido a las fórmulas de enseñanza online, la generalización, por ejemplo, de videoconferencias, la realización de tutorías y reuniones online o la intensificación en el uso de recursos web.

Esto se ha logrado gracias a la prórroga del contrato del ConectAragón y una inversión de 9,9 millones, que ha permitido también duplicar el número de hogares con acceso a fibra de última generación en el territorio. En los últimos meses, se están adaptando y mejorando las tecnologías no escalables desplegadas en su momento en algunos puntos de la comunidad para garantizar una conexión rápida acorde a las necesidades actuales.

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, ha visitado este lunes el colegio de la localidad zaragozana de Malón, que forma parte del CRA Bécquer de Novallas, y es uno de los centros que han visto mejorada su conectividad. Este centro cuenta con 26 alumnos de Infantil y Primaria y tiene secciones también en Vera de Moncayo y San Martín.

La responsable autonómica ha recorrido las tres aulas en que se divide la sección, provistas todas ellas de ordenador y de pantalla digital. Ha confiado en que las nuevas prestaciones ayuden a mejorar el día a día en las clases, dado que "el uso intensivo de internet que trajo la pandemia y el cambio de paradigma han venido para quedarse".

"No se puede digitalizar un aula si no se dispone antes de un acceso seguro y de calidad en el centro", ha afirmado, tras defender que internet "ha de ser un derecho para toda la ciudadanía, viva donde viva, y una oportunidad de futuro para nuestro territorio". Por ello se ha comprometido a "seguir liderando desde lo público el despliegue en todos aquellos puntos del medio rural de difícil cobertura al no resultar atractivos para la inversión privada".

4,2 MILLONES

A este respecto, la consejera ha anunciado una nueva inversión de 4,2 millones de euros para garantizar una buena conectividad en más centros públicos, avanzando en el reto de asegurar 100 megas en el 100 por cien del territorio. Aunque aún se están redactando los pliegos de la convocatoria, se estima que podrían efectuarse en torno a un centenar de actuaciones, con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha decidido que el objetivo prioritario sean los centros educativos que actualmente no disponen todavía de banda ancha.

Díaz ha explicado que el propósito es compatibilizar el despliegue de estas conexiones en espacios educativos con otros "centros administrativos y sanitarios que se encuentren en su entorno cercano", de forma que se multipliquen los efectos de la inversión y pueda darse servicio con una actuación a distintos puntos de una misma localidad.

Esta nueva línea se suma a otras ya anunciadas recientemente, como la que contempla 4,9 millones para lograr el despliegue de banda ancha de última generación en polígonos empresariales de las tres provincias.

También a otras iniciativas puestas en marcha por el Departamento, como el mapeo de la cobertura en todos los municipios de Aragón para el lanzamiento de un portal de transparencia y calidad del acceso a internet, con el que la ciudadanía también podrá colaborar subiendo sus datos colaborativos a través de una app que ya se está desarrollando.