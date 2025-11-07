Aragón mantiene máximos de compraventa y afronta el "reto" de construir la vivienda vendida ante la escasa mano de obra

Foto de familia antes de la presentación del Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, en el Espacio Xplora de Ibercaja. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario de la vivienda en Aragón mantiene su actividad en niveles máximos en el tercer trimestre de 2025 y mantiene un ritmo positivo de la actividad, en niveles próximos a los máximos registrados desde el tercer trimestre de 2007. El "reto" al que se enfrenta la comunidad autónoma es el de "ser capaz" de construir toda la vivienda que se está vendiendo con la escasez de mano de obra que se detecta.

El total de operaciones registradas en el tercer trimestre de 2025 asciende a 4.563, lo que supone un aumento interanual del 8,6%. No obstante, respecto al segundo trimestre, el número de compraventas de viviendas ha descendido un 2% entre julio y septiembre, según se desprende del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad de Aragón e Ingennus.

En cuanto al precio de los inmuebles residenciales, el tercer trimestre ha finalizado en 1.686 euros por metro cuadrado, un 3,1% por encima de cierre de junio de este año, situándose la tasa interanual en el 8% al concluir septiembre.

Este incremento ha estado impulsado tanto por el precio de la vivienda usada, con un crecimiento trimestral del 3%, como por el de la vivienda nueva, que aumenta un 2,3% en el trimestre. En los últimos 12 meses, estos precios acumulan subidas del 7,7% y el 8%, respectivamente.

El director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, ha destacado este viernes, durante la presentación de los datos, la continuidad del dinamismo de la actividad inmobiliaria.

"Los precios de la vivienda han seguido intensificándose debido a una intensa demanda derivada del crecimiento de la población y de la formación de nuevos hogares y una escasa oferta, tanto de obra nueva como usada", ha aclarado Fabra, quien ha añadido que a esta situación "se suma la favorable evolución de la economía, que incide en el empleo y los salarios y la positiva respuesta hipotecaria".

VIVIENDA USADA, NUEVA Y ALQUILER

La compraventa de vivienda usada ha contabilizado una disminución del 4% en el penúltimo trimestre del año, alcanzando las 3.642 operaciones, volumen que todavía se sitúa en niveles próximos al máximo del trimestre anterior y que no se daban desde el mismo trimestre de 2005.

Por otro lado, en vivienda nueva, el número registrado ha sido de 921 compraventas, que ha supuesto un crecimiento trimestral del 6,5, y un aumento del 40,6% respecto al mismo trimestre del 2024.

En total, en los últimos doce meses se han registrado 18.486 compraventas, máximo volumen alcanzado desde el primer trimestre de 2008 y quinto trimestre consecutivo de crecimiento interanual, lo que ha supuesto un incremento en los últimos doce meses del 19,2%.

El precio de oferta de vivienda de alquiler en Aragón durante el mes de septiembre de 2025 ha sido de 10 euros por metro cuadrado y mes, manteniendo el máximo obtenido en junio, con un incremento trimestral por tanto nulo y un ascenso interanual del 8,1%.

EL "RETO" DE ARAGÓN

Por su parte, el director general de Grupo Plaza 14, Fernando Montón, ha explicado que la demanda de viviendas de obra nueva continúa creciendo y, a pesar del lanzamiento de nuevos proyectos al mercado, la oferta sigue sin ser suficiente para cubrir la demanda actual.

En lo relativo a las ventas de viviendas en plano y en construcción, "hemos experimentado el mejor tercer trimestre del actual ciclo inmobiliario y se han cerrado más operaciones que en el trimestre anterior".

Sin embargo, ha puesto el foco sobre el "reto" al que se enfrenta Aragón: "Incrementar la capacidad productiva para poder construir más viviendas y acortar los plazos de las tramitaciones administrativas, aspecto en el que el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un gran paso con el nuevo procedimiento de Licencia Express".

Montón ha expresado que "lo fácil" en la actualidad es vender, "pero lo difícil es construir lo vendido", porque "hay una gran escasez de mano de obra". En este punto, se ha referido al futuro de la comunidad autónoma con "grandes proyectos de inversión" que implican la construcción de centros de datos.

"La mano de obra es la que hay; tendrá que venir mucha mano de obra de fuera y habrá un trasvase de un sector a otro. Tenemos claro que las constructoras van a ir a por los centros de datos", ha observado Fernando Montón.

El arquitecto socio en Ingennus Fernando Used ha comentado que "ante la intensa actividad del mercado, es imprescindible seguir diseñando y construyendo más unidades de vivienda para dar respuesta a la demanda".

Para lograrlo, Used ha mencionado tres retos clave, que pasan por "aprovechar la tecnología y la IA para optimizar procesos y reducir plazos y errores tanto en la fase de diseño y ejecución; impulsar la industrialización de los sistemas constructivos frente a la escasez de mano de obra; y mantener y mejorar la eficiencia energética de los edificios para asegurar sostenibilidad y ahorro a largo plazo".

COMPORTAMIENTO DE HIPOTECAS Y OTROS ACTIVOS

Respecto a la vía de pago para la adquisición de estas viviendas en Aragón, la financiación de la operación a través de una hipoteca ha continuado aumentando en el citado trimestre, hasta representar el 71,4% de las compraventas.

El número de hipotecas total formalizadas en el trimestre ha sido de 12.182 y el volumen anual de recursos destinados a financiación hipotecaria sobre vivienda supera los 1.530 millones de euros, con un ascenso interanual del 43,8%.

El jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, Santiago Martínez, ha trasladado que, en un entorno caracterizado por unos tipos de interés estables en unos niveles razonables, "las formalizaciones de préstamos a tipo de interés fijo han supuesto el 66,4% de las operaciones, situándose el tipo de interés medio de las operaciones en el 3,03%".

Ha apostillado que el plazo medio de las hipotecas registradas ha sido de 25,4 años, es decir, representa un ascenso en el tercer trimestre de 2025 del 1,3%, siendo del 4,1% en los últimos 12 meses.

OTROS SEGMENTOS INMOBILIARIOS

En lo relativo al resto de segmentos del inmobiliario el más reseñable es el de las naves. Las operaciones de compraventa de esta tipología de activos se han cifrado en 243, con un crecimiento trimestral del 15,7%.

En los últimos doce meses, se han cerrado 872 compraventas de este activo, con un incremento del 40,9% interanual, llegando a los niveles máximos del primer trimestre de 2008. El precio medio, por su parte, ha sido de 288 euros por metro cuadrado, mínimo de la serie histórica, con un descenso trimestral del 30,5% y un retroceso interanual del 33,2%.

La compraventa de locales ha sido de 436 operaciones, marcando un ascenso trimestral del 4,6%. En los últimos 12 meses se han contabilizado 1.757 compraventas, la cifra más alta desde el interanual del primer trimestre de 2008, con un incremento interanual del 16,6%.

Por el contrario, los trasteros han sumado 515 compraventas en el tercer trimestre del año, con un descenso trimestral del 9,6%. Atendiendo a los últimos doce meses, el número de operaciones asciende a 2.265, lo que supone una mejora interanual del 21,7%.

El segmento de garajes ha arrojado el dato de 1.716 compraventas en el periodo señalado, es decir, un descenso del 4,1% frente a las cerradas entre julio y septiembre de este año. En el cómputo de los últimos doce meses, se han producido un total de 6.923 operaciones, que representa un alza interanual del 17,4%.