Aragón no comparte que se quiera adelantar el proceso de escolarización para "evitar" aplicar la ley Celaá

ZARAGOZA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha considerado que las comunidades autónomas que quieran adelantar el proceso de escolarización deben hacerlo porque sea conveniente para el propio proceso, "no por evitar la aplicación de la ley, cosa que, por otra parte, no sé si es legal o no".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presidir la constitución de la Mesa 'Mujer y Deporte' y tras el anuncio del presidente del PP, Pablo Casado, de que las comunidades autónomas donde gobiernan los 'populares' adelantarán el proceso de escolarización para tratar de sortear la aplicación de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como Ley Celaá.

Faci ha manifestado al respecto: "Si se tiene que adelantar algún proceso, será por algo que sea propio del desarrollo de esa actividad, no por evitar la aplicación de la ley, cosa que, por otra parte, no sé si es legal o no".

Ha añadido que en Aragón se iniciará el proceso de escolarización en las fechas previstas, "aplicando los criterios que, en ese momento, sean a los que nos obligue la ley que esté en vigor".

El consejero se ha referido también a la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que ha participado con el resto de consejeros del ramo de las comunidades autónomas y que ha estado presidida por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

Según ha explicado, en ella se ha hecho balance del primer trimestre del curso y, además, el Ministerio de Educación ha informado de los procesos que va a impulsar para que las comunidades autónomas "participen en el desarrollo de la LOMLOE, cuando se apruebe", ha comentado Faci, que ha adelantado que para abordar las cuestiones curriculares se va a celebrar una comisión general esta misma semana.

ESCUELA RURAL

Faci ha contado que desde Aragón se ha intervenido para subrayar la "protección" que la LOMLOE otorga a la escuela rural. "Nosotros venimos aplicando políticas para mantener las escuelas abiertas en el medio rural", algo a lo que va a obligar a partir de ahora la nueva ley. "Es bueno que a las administraciones públicas se nos obligue a mantener abierta las escuelas en el medio rural", ha incidido el consejero.

Respecto al balance del primer trimestre y al anuncio hecho por el Gobierno de Aragón de que se va a recuperar la presencialidad al cien por cien en tercero y cuarto de la ESO y en primero de Bachillerato --en el resto de cursos ya se da--, Faci ha manifestado que es su voluntad aplicarlo "en el momento en que veamos que se puede adoptar".

"Evidentemente, ya no va a ser en este trimestre, pero estamos hablando con los centros educativos y ya veremos en qué momento se puede tomar esa decisión", si bien el objetivo es hacerlo "en el menor tiempo posible", ha dicho, sin poder concretar más.