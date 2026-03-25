Aragón reclama al MITECO el cumplimiento de los compromisos con el proyecto del Nudo Mudéjar

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico en funciones, Mar Vaquero, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno de este miércoles. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación generada en torno al proyecto del Nudo Mudéjar en las localidades afectadas por el cierre de la Central Térmica de Andorra. El Ejecutivo aragonés ha aprobado un acuerdo por el que expresa su preocupación por la incertidumbre actual y reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), el cumplimiento íntegro de los compromisos socioeconómicos adquiridos con el territorio, ante el "recorte inaceptable", que ha supuesto la inviabilidad del proyecto", ha lamentado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero.

El Nudo Mudéjar es considerado uno de los proyectos más relevantes para el futuro económico de Teruel, al ser clave para compensar el impacto del cierre de térmica de Andorra, que supuso una fuerte pérdida de empleo, ingresos municipales y actividad económica. En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el primer concurso estatal de Transición Justa, adjudicando en 2022 a Enel Green Power España una capacidad de evacuación de 1.202 MW para proyectos renovables con una inversión prevista de 1.660 millones de euros, a los que se sumaban 72 millones en un Plan de Desarrollo Industrial y Socioeconómico.

La propuesta contemplaba la creación de 380 empleos directos y 5.944 indirectos, además de una amplia diversificación económica en la comarca. La reciente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio en febrero de 2026 ha introducido condicionantes que, según publicaciones en medios de comunicación, llevarán a la promotora a reconfigurar el proyecto reduciendo de forma sensible la inversión prevista pasando de los 1.202 megawatios de los que estaba dotado el concurso a los 406 que desarrollará finalmente la empresa adjudicataria.

Tras esta decisión el Ejecutivo autonómico ha acordado, en la reunión de Consejo de Gobierno celebrada este martes, renovar el apoyo total al proyecto y al plan socioeconómico asociado; manifestar el rechazo expreso a la reducción sustancial del proyecto, por el grave perjuicio que supone para la provincia de Teruel y para el conjunto de Aragón en términos de inversión, empleo, desarrollo industrial, vertebración territorial y fijación de población, así como respaldar a los municipios y al tejido social y económico de la comarca.

También, exigir al Gobierno de España el cumplimiento estricto de los compromisos con la zona y adoptar medidas para que la capacidad de evacuación no utilizada pueda asignarse a nuevos proyectos capaces de impulsar la reindustrialización y la recuperación económica de la zona.

Mar Vaquero ha explicado que el Nudo Mudéjar "se trataba de una inversión con grandes expectativas para llevar a cabo la reindustrialización de Teruel, la transformación de su economía después del cierre de la central térmica de Andorra". Desde el Consejo de Gobierno "se ha tomado se ha tomado conocimiento de la situación del proyecto de Nudo-Mudejar, la repercusión que este recorte, pero también incumplimiento y gravísimo retraso que ha tenido por parte del Gobierno de España y, especialmente por un Ministerio que cada vez demuestra más signos de parálisis, de ineficacia, de errores, de incumplimiento, como es el MITECO, y lo que queremos es trasladar nuestro más profundo rechazo, nuestra preocupación, y hemos tomado ese acuerdo donde se rechaza esa disminución, ese recorte y además se exige el cumplimiento de los compromisos para Aragón".

La también consejera de Economía en funciones ha incidido en que "se trataba de la reindustrialización, de la transformación económica, de ofrecer oportunidades en muchos municipios, todos aquellos afectados por el cierre de la central, que han estado vinculados a lo largo de décadas a la creación de empleo y desarrollo de sus municipios con la térmica y que vemos cómo todo ello, en estos momentos, cuelga de un hilo una vez más por el incumplimiento y la ineficacia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico".

Ha expuesto lo siguiente: "Manifestamos el rechazo expreso del Gobierno de Aragón a la reducción y el grave perjuicio que ello supone para la provincia de Teruel, especialmente, y para estos municipios, pero también para el conjunto de Aragón en términos de inversión, de empleo, de desarrollo industrial, de vertebración territorial y de fijación de población".

Vaquero ha proseguido diciendo que "declaramos que la situación generada constituye un incumplimiento material y estructural, no solamente coyuntural, y con una clara repercusión en el futuro y supone, además, comprometer el desarrollo del territorio para el futuro frustrando grandes expectativas. Lógicamente tendrá que tener si, finalmente, el Gobierno de España no cumple una clara compensación".

Asimismo, desde el Gobierno de Aragón se quiere instar al Gobierno de España y, especialmente, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que se garantice el cumplimiento efectivo, todavía hay tiempo, pueden todavía trabajar en ello, de los compromisos que en su día se alcanzaron, adoptar medidas que puedan hacer recuperar el nivel de inversión y empleo".

Mar Vaquero ha reseñado que "esto es un mazazo para la zona y, desde luego, el Gobierno de Aragón tiene que exigir responsabilidades, conocer por qué el proyecto ha quedado tan minimizado, hay un recorte del 80 por ciento".

Igualmente, se va a pedir una reunión con el MITECO para "manifestar nuestro rechazo y preocupación, cuestión que debería haber sido iniciativa de la propia ministra para tratar de buscar una solución, para explicar cuál es el motivo por el que se ha llegado a esta resolución y a este recorte".