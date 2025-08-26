Aragón recurrirá el "reparto forzoso de menores", pero cumplirá la ley y trabajará en su llegada

Archivo - Uno de los migrantes rescatados tras volcar un cayuco en el Puerto de la Restinga, a 28 de mayo de 2025, en El Hierro, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

Susín avanza que, no obstante, cumplirá la ley y seguirá trabajando en la llegada de estos niños

ZARAGOZA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha advertido este martes de que, como ha venido haciendo desde el pasado mes de marzo, "se recurrirán todos los actos normativos y administrativos que imponen reparto forzoso de menores --migrantes no acompañados--, que excluye a Cataluña y al País Vasco y que está basado en el interés exclusivo de Pedro Sánchez y en sus pactos con sus socios independentistas", aunque ha avanzado que cumplirán la ley y seguirán trabajando en la llegada de estos niños, que deben estar en "el centro" de las políticas en esta materia.

Así lo han manifestado desde el Ejecutivo aragonés, cuyos servicios jurídicos "tienen que estudiar", cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el real decreto y el reglamento aprobado este martes en el Consejo de Ministros para el traslado de menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a otras autonomías.

Para el Gobierno autonómico, "el contenido de las normas aprobadas en este Consejo de Ministros ahonda en la arbitrariedad del reparto". Ha criticado también que atribuya a delegados y subdelegados del Gobierno "la capacidad de decidir a qué Comunidad Autónoma trasladan a un menor, sin atender a criterios técnicos o siquiera humanitarios", además de que "carecen de competencias en esta materia y de servicios técnicos especializados en protección a la infancia". "Estamos ante un nuevo desatino jurídico y político", han remarcado.

Han protestado también por "el tono coercitivo" en la redacción de estas normas y por las "amenazas" vertidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hacia las Comunidades Autónomas y los consejeros responsables de la atención y protección a la infancia, por considerarlas "inadmisibles en un contexto democrático y en un Estado de derecho".

Mientras tanto, han asegurado que el Gobierno de Aragón "sigue trabajando en la acogida obligatoria de estos menores", que son "quienes deberían ocupar toda nuestra atención y esfuerzos", y que llevarán a cabo este proceso "sin financiación y, lo que es más grave, sin información y sin coordinación alguna".

"Una vez más el interés de Pedro Sánchez prevalece sobre el interés superior de los menores: su protección, acogida y bienestar se está utilizando para satisfacer la ambición personal del presidente del Gobierno y para crispar la vida social y política del país", han lamentado.

"Siguen imponiendo un reparto arbitrario de menores a las Comunidades Autónomas, que no cumple ningún criterio, se hace con unos datos que desconocemos absolutamente y que responde sólo al interés de Pedro Sánchez y a sus pactos con los independentistas", ha apuntado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.

La consejera ha aludido también al traslado de los menores en protección internacional desde Canarias a la península Ibérica por orden del Tribunal Supremo, que "está siendo un auténtico caos". "Nadie sabe quién va a tutelar a esos menores, ni siquiera Canarias sabía quiénes eran los menores que salían", ha dicho, citando al presidente del Gobierno del archipiélago, Fernando Clavijo.

"La conclusión es que aquí no hay nadie al volante. En el Gobierno de España, como en tantas otras cuestiones, no hay nadie que esté dirigiendo esto con las características que debe cumplir algo tan sensible como es el reparto o la salida de Canarias de menores migrantes no acompañados y, por lo tanto, su protección", ha concluido.