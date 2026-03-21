Aragón refuerza su competitividad industrial con la aprobación de un proyecto europeo de fabricación avanzada

La Dirección General de Innovación del Gobierno autonómico, AREX y los clústeres AERA, CLENAR e IDIA participarán en los "Valles Regionales de Innovación", iniciativa europea dotada con 15,5 millones de euros. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco entidades aragonesas participarán activamente en el proyecto europeo 'Manufacturing RIV' (Valles Regionales de Innovación, o RIV por sus siglas en inglés), una iniciativa estratégica que impulsará la innovación industrial, la digitalización y la colaboración internacional en sectores clave de la fabricación avanzada.

El proyecto sitúa a la comunidad autónoma como un actor relevante para la competitividad de los procesos fabriles europeos.Se trata de la primera gran apuesta coordinada que se pone en marcha desde que se creó la Oficina de Innovación de Aragón a finales del pasado año.

Esta entidad, vinculada a la Dirección General de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, tiene como objetivo crear sinergias desde un enfoque colaborativo entre las diferentes entidades aragonesas que trabajan en el ámbito de la innovación.

La directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, Mar Paños, ha subrayado la relevancia de esta iniciativa: "La participación de Aragón en Manufacturing RIV supone un salto cualitativo en nuestra estrategia de innovación industrial. Este proyecto no solo nos conecta con los principales ecosistemas europeos, sino que fortalece la colaboración entre empresas, centros de conocimiento y administraciones, posicionando a Aragón como un referente en la transformación industrial basada en tecnología avanzada y cooperación internacional".

La participación aragonesa está liderada por el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Promoción Industrial e Innovación, junto con AREX (Aragón Exterior) y tres clústeres estratégicos del territorio: AERA (Asociación Aeronáutica Aragonesa), CLENAR (Cluster de la Energía de Aragón) e IDIA (Asociación de Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón).

El consorcio internacional está compuesto por 14 organizaciones de 5 Estados Miembros de la Unión Europea (Austria, Alemania, España, Irlanda y Eslovaquia) y 2 países asociados (Serbia y Macedonia del Norte), bajo una estructura de ecosistema innovador que integra industria, academia, administraciones públicas, inversores y clústeres. En este contexto, destaca el papel de Aragón como la región que aporta todos los clústeres participantes en el consorcio del proyecto.

El proyecto cuenta con un presupuesto global de 15,5 millones de euros, de los cuales 8 millones se destinarán a la financiación directa de proyectos innovadores de pymes. Está liderado por EIT Manufacturing East GmbH (Austria) como coordinador, junto con EIT Manufacturing Central GmbH (Alemania).

EIT Manufacturing es la mayor comunidad de innovación para las cadenas de fabricación industrial en Europa, bajo el paraguas del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

En el caso de Aragón, el presupuesto asignado asciende a 1 millón de euros (subvencionado al 50%), al que se suma la financiación en cascada aportada por el EIT, con 7 millones de euros destinados a convocatorias abiertas en las que podrán participar entidades aragonesas.

Estas ayudas se canalizarán a través de dos líneas principales: incubation, mediante cheques de innovación, y innovation, con financiación de hasta 400.000 euros por proyecto para su desarrollo durante 12 meses.

Para la fase de incubación, Aragón distribuirá 20 cheques de innovación entre empresas del territorio, con un presupuesto total de 170.000 euros. Esta fase habilitará a las empresas para acceder al proceso de selección de los proyectos innovadores.

IA, AERONÁUTICA Y PRODUCCIÓN TEXTIL CIRCULAR ENTRE OTRAS

La financiación de estos últimos estará abierta tanto a empresas como a agentes de I+D+i del ecosistema regional, independientemente de su pertenencia o no a los clústeres asociados.

Además, como socios del proyecto, los clústeres aragoneses asociados recibirán conjuntamente 400.000 euros destinados a reforzar su participación en tareas de gobernanza, dinamización, comunicación y desarrollo de actividades dentro del proyecto.

El Manufacturing RIV se centrará en ocho áreas estratégicas para la fabricación avanzada europea, entre las que destacan la inteligencia artificial aplicada a la industria, la aeronáutica y tecnologías de uso dual, la producción textil circular, la fabricación de equipos médicos, la agricultura de precisión basada en IA e IoT, o la optimización de procesos en la industria alimentaria, entre otras.

Asimismo, el proyecto contribuirá al desarrollo de plataformas AI-on-Demand, alineándose con las prioridades europeas en materia de digitalización y adopción de inteligencia artificial confiable, y con los objetivos de la reciente iniciativa Made in Europe, orientada a reforzar la autonomía estratégica y la competitividad industrial del continente.

Con esta participación, Aragón consolida su papel como región innovadora y nodo estratégico dentro del mapa industrial europeo, reforzando su capacidad para atraer inversión, generar conocimiento y acelerar la transformación de su tejido empresarial hacia modelos más sostenibles, digitales y competitivos.