Aragón refuerza el Teléfono del Mayor con un protocolo de acompañamiento para los usuarios del servicio

La centralita del Teléfono del Mayor es una herramienta útil para luchar contra la soledad no deseada entre las personas de más edad en Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha dado luz verde a la autorización para la firma del Protocolo General de Actuación entre la Dirección General de Mayores, Fundación DFA, Cruz Roja, Amigos de los Mayores y Seniors en Red, con el objetivo de reforzar la atención y el acompañamiento de las personas mayores usuarias del Teléfono del Mayor en la Comunidad Autónoma.

Aragón cuenta actualmente con 302.635 personas mayores de 65 años, lo que representa el 22,4% de la población. Este envejecimiento se acentúa en los municipios de menos de 2.000 habitantes, donde el riesgo de soledad no deseada, fragilidad o dependencia es mayor. En este contexto, las Administraciones Públicas impulsan medidas para detectar y prevenir situaciones asociadas a la vulnerabilidad de las personas mayores.

El Teléfono del Mayor, servicio gratuito y preventivo de atención, información y apoyo emocional, ha ampliado en 2025 su horario a las 24 horas del día, los 365 días del año. No obstante, se ha detectado que, en momentos concretos, la atención telefónica no basta para resolver determinadas necesidades, requiriéndose acompañamiento presencial voluntario.

El nuevo protocolo permitirá activar la intervención de voluntariado cuando Fundación DFA, responsable del servicio telefónico, valore que es necesaria una actuación presencial. Previo consentimiento del usuario, se contactará con Cruz Roja, Amigos de los Mayores o Seniors en Red, entidades con amplia experiencia en acompañamiento y una sólida red de voluntarios.

Fundación DFA realizará un seguimiento activo de cada intervención y la Dirección General de Mayores supervisará el conjunto del programa. El acuerdo garantiza el cumplimiento de la legislación vigente en materia de voluntariado y protección de datos personales.

El protocolo entrará en vigor tras su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón avanza en la detección precoz de situaciones de soledad no deseada y refuerza la red de apoyo comunitario destinada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en el territorio.