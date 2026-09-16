Aragón respalda a Nueva Aquitania para que la reapertura de la línea internacional entre Zaragoza y Pau sea una realidad

David Sánchez Fraile y el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha reiterado su firme respaldo a la reapertura de la línea ferroviaria internacional Pau-Canfranc-Zaragoza y ha reclamado al Gobierno francés que dé un paso adelante y comprometa la financiación necesaria para acometer las obras que permitan recuperar esta conexión ferroviaria entre ambos países.

Así lo ha trasladado el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile, durante su participación en Canfranc en el acto de presentación de las conclusiones del proceso de identificación de sinergias territoriales, desarrollado en el marco de los estudios para la reapertura de la línea.

Un encuentro que ha contado con la presencia del presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, y en el que se han puesto de manifiesto las oportunidades que la recuperación de esta conexión internacional puede generar para los territorios de ambos lados de los Pirineos.

Sánchez Fraile ha subrayado que Aragón está dispuesto a seguir trabajando de la mano de Nueva Aquitania para que la reapertura sea una realidad, pero ha incidido en que es necesario que Francia concrete su compromiso con el proyecto y afronte las inversiones pendientes en su territorio.

"Aragón va a estar al lado de Nueva Aquitania en esta reivindicación, porque queremos que la línea Pau-Canfranc-Zaragoza se reabra y estamos dispuestos a trabajar para conseguirlo, pero para ello es imprescindible que el Gobierno francés apueste por este proyecto y financie las obras necesarias para recuperar la conexión ferroviaria internacional", ha señalado el director general de Transportes.

En este sentido, ha reclamado también al Gobierno de España que ejerza toda la presión institucional necesaria ante Francia para que el Ejecutivo galo asuma su responsabilidad y avance en la ejecución de las actuaciones pendientes al otro lado de la frontera.

"España tiene que defender también esta infraestructura estratégica y exigir a Francia que cumpla con su parte, por eso desde Aragón reclamamos al Gobierno de España que presione y negocie con el Gobierno francés para que la reapertura de Canfranc deje de ser una aspiración y se convierta cuanto antes en una realidad", ha añadido Sánchez Fraile.

Ha destacado que la reapertura de la línea no constituye únicamente un proyecto ferroviario, sino una oportunidad estratégica para impulsar la movilidad, el turismo, el empleo y el transporte de mercancías, reforzando además las relaciones económicas y sociales entre Aragón y Nueva Aquitania.

CONCLUSIONES DE OCHO TALLERES

Precisamente, el acto celebrado este miércoles en Canfranc ha servido para presentar las conclusiones de los ocho talleres desarrollados a ambos lados de los Pirineos para identificar las sinergias territoriales asociadas a la futura reapertura.

En estos encuentros han participado cerca de 150 representantes de los sectores del turismo, empleo, educación superior, transporte, logística, desarrollo económico y administraciones locales, que han trabajado sobre cuatro grandes ámbitos: turismo y cultura; espacio de vida y empleo; movilidad sostenible de las personas; y economía y transporte de mercancías.

Los talleres se celebraron en Aragón --en Huesca y Zaragoza-- y en el Béarn --en Oloron-Sainte-Marie y Pau--, con el objetivo de reforzar la cooperación transfronteriza y detectar proyectos y oportunidades vinculados a la futura conexión ferroviaria.

La delegación aragonesa presente en Canfranc se ha completado con la directora gerente de la Fundación Transpirenaica, Cristina García, y el director gerente de Aragón Plataforma Logística (APL), Pedro Sas, en una jornada que supone uno de los últimos hitos antes del inicio de la encuesta de utilidad pública prevista para principios de 2027.

Para el Gobierno de Aragón, la recuperación de la conexión internacional por Canfranc representa una apuesta por una infraestructura estratégica para el conjunto del territorio, capaz de mejorar la conectividad entre Aragón y Francia, ofrecer una alternativa sostenible para el transporte de viajeros y mercancías y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y territorial a ambos lados de los Pirineos.

"La reapertura de Canfranc es un proyecto europeo, transfronterizo y estratégico, Aragón está haciendo su parte y seguirá haciéndola. Ahora necesitamos que Francia esté a la altura del reto y convierta los compromisos en inversiones y obras", ha concluido David Sánchez Fraile.