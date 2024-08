Aragón-Teruel Existe lamenta que el desarrollo se concentre en "Zaragoza y su entorno" en el primer año de Azcón

ZARAGOZA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe ha hecho balance del primer año del actual Gobierno de Aragón, del que lamenta que "parece que le cuesta mirar más allá de la ciudad de Zaragoza y su entorno".

"Al Ejecutivo se le llena la boca hablando del desarrollo de la Comunidad, pero parece que hablan de un 1% del territorio, que es donde están llegando los grandes proyectos", ha manifestado la diputada en las Cortes, Pilar Buj.

Igualmente, la formación ha reprochado que el Ejecutivo hable "de boquilla" de "cohesión territorial" y de "lucha contra la despoblación" en lugar de que ello se traduzca en "accionesa reales".

En ese sentido, el grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe ha recordado la reciente eliminación de la comisión de Despoblación tras la salida de VOX del Ejecutivo. "Hemos intentado corregir esto con iniciativas para llevar desarrollo a otros territorios, pero tras ser aprobadas, incluso con el voto del Gobierno, luego se han quedado metidas en un cajón", han lamentado.

Lo mismo que ocurrió, según han recordado, con otras de sus iniciativas parlamentarias la referida al Museo Nacional de Etnografía en Teruel (MNET), la que buscaba el apoyo a los agricultores y ganaderos o la que perseguía el impulso de las balsas laterales del Matarraña, todas ellas aprobadas por el Pleno de las Cortes y que el Gobierno "parece haber archivado sin más".

"Tampoco se tuvo la sensibilidad suficiente, han criticado, para admitir a trámite la Proposición de Ley de iniciativa popular sobre eltransporte sanitario urgente, avalada por más de 1.3000 aragoneses con su firma". ha apuntado Buj.

DECEPCIÓN POR LA GESTIÓN DE LAS RENOVABLES

Un balance en el que no ha faltado la censura por la gestión de las renovables: "El Gobierno nos ha decepcionado porque, pese a lo que dijo en campaña, no ha querido hablar de una moratoria ni se han tomado medidas urgentes para salvar nuestras joyas naturales, no se ha hecho una planificación o una ordenación del despliegue de las renovables que buscase llegar a tiempo y se sigue dejando actuar sin más, aprobando de manera acelerada los proyectos", ha criticado la parlamentaria.

Una decepción que ha hecho extensible a la actuación del PP en la Comisión de investigación sobre las renovables: "Vimos cómo el PP se unió a los partidos del anterior Ejecutivo para dificultar que el órgano de investigación pudiera desempeñar su papel y analizase, de verdad, cómo había sido ese despliegue masivo".

Además, la formación de Guitarte ha lamentado que no se hayan puesto en marcha las ayudas al funcionamiento: "Si no es capaz de hacer que el Gobierno del Estado amplíe la cuantía, deben ser asumidas por la DGA, y no excusarse unos en otros para no hacer nada".

Sí ha reconocido "algunos avances" en Sanidad y "ciertas mejoras" en el transporte sanitario. Sin embargo, ha advertido de la falta de resolución de problemas como "la carencia constante de médicos especialistas en los hospitales fuera de Zaragoza capital, que obligan a muchos aragoneses a desplazarse más allá de sus hospitales de referencia".

Finalmente, en materie de Educación, Aragón-Teruel Existe ha mostrado su esperanza de que se resuelva "a tiempo" el problema de la reducción de cupos de profesorado, así como el transporte escolar en el medio rural.