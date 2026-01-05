Aragón-Teruel Existe presenta a sus candidatos a las Cortes para "representar a todos los aragoneses"

Candidaturas de Aragón Existe y Teruel Existe para el 8F. - ARAGÓN-TERUEL EXISTE.

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe y Aragón Existe han presentado este lunes sus candidaturas a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero en un acto ante el Palacio de la Aljafería, en el que han estado presentes los candidatos de los primeros puestos por cada una de las tres provincias, y en el que han tomado la palabra los cabezas de lista por Teruel, Huesca y Zaragoza. El portavoz parlamentario, Tomás Guitarte, ha señalado que pretenden "representar a todos los aragoneses".

Guitarte, candidato número uno de la lista por Teruel, ha explicado que Teruel Existe y Aragón Existe "son dos partidos diferentes" por lo que para el votante las papeletas en Huesca y Zaragoza serán las de Aragón Existe y de Teruel Existe para Teruel, puntualizando: "Vamos unidos en una coalición porque compartimos absolutamente todos sus principios ideológicos y planteamientos de actuación".

El cabeza de lista por Teruel Existe, quien es también el candidato de la coalición a presidir el Gobierno de Aragón, ha señalado que esta fuerza se "ve representada en estas candidaturas" que muestran "la fuerza de este proyecto político que aspira a representar a todos los aragoneses" y que aúna "juventud con experiencia, mundo rural y urbano, y capacidad de gestión contrastada", y "sobre todo, pasión por el territorio".

Ha resumido los "principios básicos" de la coalición, que son "la limpieza y la transparencia política"; también la "vertebración territorial" de la comunidad para que "lleguen las oportunidades a todos los territorios"; igualmente la "defensa a ultranza de los servicios públicos, y que sean unos servicios públicos de calidad, porque además son los únicos que llegan a todo el territorio" destacando en especial la atención a "la sanidad, la educación, la dependencia y, en este momento especialmente, la vivienda".

Raúl Burillo, candidato número uno por Zaragoza, ha incidido en la defensa de los servicios públicos, afirmando que para ello es necesario que "Aragón cuente con una buena financiación autonómica" que no pueden depender de "partidos que no tienen vinculación real con Aragón" y ha manifestado que "ahí es donde es necesaria la presencia de un proyecto como el nuestro que se preocupa verdaderamente por los aragoneses".

Ha pedido olvidarse de la polarización "que no se preocupa por los intereses de los aragoneses", sino que "obedece a peleas de otros partidos con objetivos nacionales".

Por su parte, Valero Aguayos, que lidera la lista por Huesca, ha indicado que "este proyecto quiere ser la casa de todos los aragoneses" y se ha referido luego al proyecto para el Altoaragón, del que ha adelantado que tienen "planes en vivienda, un nuevo Plan Pirineos que incluya todo tipo de desarrollos y medidas para desestacionalizar el turismo", así como otros proyectos "que iremos desgranando a lo largo de la campaña".