Aragón Teruel Existe reclama un plan de infraestructuras deportivas para el conjunto de los municipios aragoneses

El diputado Joaquín Moreno durante la visita a un polideportivo municipal. - ARAGÓN TERUEL EXISTE

Joaquín Moreno lamenta que se haya priorizado el deporte profesional y defiende el papel "vertebrador" del deporte entre los jóvenes

TERUEL, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe ha reclamado al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de un Plan de Infraestructuras Deportivas para los más de 700 municipios del territorio aragonés.

Así se lo ha trasladado el diputado Joaquín Moreno a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, en el último pleno de las Cortes de Aragón.

Moreno ha defendido que "todos tenemos derecho a hacer deporte, independientemente de la comarca en la que vivamos", y ha pedido un compromiso firme al Ejecutivo aragonés para invertir en instalaciones deportivas en el medio rural con criterios de equilibrio territorial.

El diputado ha recordado que el Gobierno de Aragón ha destinado recientemente más de 100 millones de euros a instalaciones en Zaragoza y Huesca: la construcción de la nueva Romareda por 76 millones de euros y la compra del campo de fútbol de El Alcoraz por 24,4 millones de euros.

Sin embargo, ha lamentado que "no se ha puesto en marcha ningún plan para el resto de municipios, que quedan relegados y sin apoyo en la mejora de sus equipamientos deportivos".

"Estas cifras demuestran la falta de proyecto del Gobierno de Aragón en materia deportiva para todo el territorio, siendo necesario instalaciones deportivas para vertebrar y cohesionar las tres provincias", ha apuntado.

UN ELEMENTO CLAVE PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Moreno ha subrayado que el deporte es "un elemento clave" en la cohesión social en Aragón porque "ayuda a nuestros jóvenes a tener hábitos saludables, genera cohesión comunitaria y es una forma de ocio alternativo para todas las edades que, además, ahorra mucho gasto sanitario".

Por ello, ha lamentado que el Gobierno autonómico "haya priorizado el deporte profesional con grandes inversiones en estadios, olvidando el deporte de base y el esfuerzo que realizan los pequeños ayuntamientos para mantener sus instalaciones en condiciones".

Así, el diputado de Aragón-Teruel Existe ha reclamado que se corrija esta desigualdad y se apoye a los consistorios en sus inversiones.

"No le pedimos 100 millones en un único campo de fútbol en un pueblo cualquiera, lo que le pedimos es que apoye a quien solicite mejorar sus instalaciones municipales. Hablo de los ayuntamientos, que muchas veces son los que aguantan el tejido social y deportivo en el territorio", ha afirmado durante su intervención.

Por este motivo, Moreno ha instado al Ejecutivo autonómico a elaborar un plan concreto con dotación presupuestaria suficiente. "La pregunta es sencilla: ¿va a apoyar a los ayuntamientos en sus inversiones deportivas?", ha concluido, recordando que en los presupuestos actuales apenas se contemplan tres millones de euros, la mayor parte de ellos nuevamente destinados a la capital aragonesa y sin una visión de conjunto para vertebrar y cohesionar las tres provincias.