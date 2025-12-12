'Aragón, tierra de cultura' cierra el año con 25.000 espectadores y 140 actuaciones en 96 localidades

Los directores generales de Cultura, Pedro Olloqui, y Turismo, Jorge Moncada, acompañados por la jefa de servicio de la Dirección General de Cultura, Abigail Pereta, han realizado un balance del proyecto 'Aragón, tierra de cultura' en 2025. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24.954 personas han disfrutado este año de las 140 actuaciones programadas en el proyecto 'Aragón, tierra de cultura', que ha llegado a 96 localidades de 31 comarcas de la comunidad.

En las propuestas han participado más de 500 artistas aragoneses, tal y como han explicado este viernes en rueda de prensa los directores generales de Cultura, Pedro Olloqui, y Turismo, Jorge Moncada, quienes han realizado un balance de la programación en este 2025 y han informado de las propuestas que se van a desarrollar en diciembre.

Se han llevado a cabo 61 actuaciones musicales, 22 de danza, 15 de teatro, 13 de circo, 25 de magia, dos de literatura y dos relacionadas con el cine en un total de 96 escenarios, de los que 15 han sido espacios de patrimonio religioso, tres teatros y auditorios, 64 espacios abiertos no convencionales para este tipo de acciones culturales, uno vinculado al patrimonio arqueológico, un espacio natural singular, siete espacios culturales y otros cinco de patrimonio civil.

El programa 'Aragón, tierra de cultura', en el que se ha invertido este año un presupuesto de 725.000 euros, es una iniciativa promovida por la Dirección General de Cultura, en colaboración con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Aragón.

TODAS LAS ARTES ESCÉNICAS

Las artes escénicas, en todas sus expresiones artísticas, han estado presentes en el territorio, desde la música en todos sus estilos, el teatro con propuestas clásicas y vanguardistas, la danza, la literatura, el circo y la magia.

Olloqui ha recordado que este proyecto surgió de la necesidad de "modernizar el diseño de la programación cultural de la comunidad" desde la colaboración institucional y junto al sector privado y las industrias culturales aragonesas, que "son de primer nivel".

También "era necesario creer en el territorio", llevando la cultura a todos los rincones de la comunidad, con el "acompañamiento fundamental de los ayuntamientos" y abriendo la programación a todas las expresiones culturales, generando una experiencia única, "gourmet", para el público, ha afirmado.

"Cuando la cultura abre puertas, el turismo responde y hacemos de la cultura comunidad", ha indicado el director general de Turismo, quien ha agradecido también la confianza depositada en algunos de los espacios "más emblemáticos" de Aragón para llevar acciones culturales, "cuidando el patrimonio, dialogando con su historia y respetando esos enclaves".

Moncada ha resaltado "la diversidad y calidad" de una programación que se ha llevado al medio rural, la cooperación entre administraciones, entidades culturales, sector turístico, hostelería y comercio, y ha asegurado que desde Turismo se afronta el proyecto para 2026 "con ilusión".

ESCENARIOS ÚNICOS

Se han recorrido escenarios únicos, algunos de ellos abiertos de manera excepcional para estas actuaciones, como el Pueblo Viejo de Belchite, el yacimiento arqueológico de Los Bañales (Uncastillo), la Iglesia de la Cartuja de Nuestra Señora de Aula Dei, el Corral de Comedias de Robres, la Catedral de Jaca, la Catedral de Tarazona, la Iglesia de San Pedro de Lárrede, la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales de Daroca, el castillo de Anento o el Palacio Español del Niño de Sos del Rey Católico.

La programación también ha llegado a la recientemente recuperada Iglesia románica de San Gil de Mediavilla en Luna, el Portal de la Fuente de Estadilla, la plaza Mayor de Boltaña, la plaza del Fuerte de Calatayud, la plaza Manuel Mindán de Calanda, el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, los olivos milenarios de Las Parras de Castellote, la Hospedería de Loarre, el Monasterio de Rueda y la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, entre otros muchos espacios singulares distribuidos por todo el territorio aragonés.

En las 140 actuaciones celebradas han participado más de 500 artistas, entre ellos grandes voces de la música como el proyecto Modern Baroque de Carlos González e Inés Turmo, Eduardo Aladrén, Neopercusión, Lassi.0 & Dulzaro, la Orquesta Reino de Aragón, Modelo, Tako, Ester Vallejo, Grupo Enigma, Niamh Regan y Copiloto, Biella Nuei, Carmen París, Vocal Tempo, El mantel de Noa, Pilar Almalé, la banda de la aclamada película La Estrella Azul, o el mítico Santiago Auserón.

ARAGÓN, TIERRA DE JOTA

Uno de los propósitos del programa ha sido apoyar las raíces del folklore mostrando la variedad de voces e interpretaciones que tiene la jota, con un gran número de actuaciones tanto en localidades aragonesas, como fuera de la comunidad.

Se han celebrado Galas de Jota en las tres capitales de provincia y una gran gala en el Teatro Real de Madrid, eventos con los que el Ejecutivo aragonés desea respaldar firmemente la candidatura de la jota en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

También se ha prestado especial atención a los municipios que sufrieron la dana, con la celebración de encuentros corales y de bandas; representaciones teatrales como 'La curva de la felicidad', con la participación de Gabino Diego; o el vermut musical con el grupo musical Modelo.

La oferta teatral ha tenido una amplia mirada de orígenes y propuestas aragonesas: Ramón J. Sender y su 'Réquiem por un campesino español' de la mano de Teatro Che y Moche con dirección de Marian Pueo; 'El nido', con texto y dirección de Juan Bolea; 'La maldad. O los raticos oscuros de Shakespeare', de Lagarto Lagarto; el proyecto de Jesús Arbués 'Mediterránea' de Corral de García; el Teatro del Temple con 'Los hermanos Machado'; el 'Viaje a Pancaya' de Tranvía Teatro, con dirección de Cristina Yáñez; la versión de 'El pianista en el océano' de Teatro Imaginario o Factory Producciones con 'Cancún', de Jordi Galcerán.

El entretenimiento, la diversión y la emoción ha llegado a todos los públicos gracias a la Compañía Alodeyá con Rube; el proyecto de Circo Social que ofreció dos veladas de circo hecho por jóvenes en Castejón de Sos y Benasque; o un Festival de Magia que llevó la ilusión todos los municipios del Bajo Aragón. Entre las propuestas para los más jóvenes tuvo gran éxito la batalla de gallos en Azuara con Bpz freestyle.

DANZA

Los espectáculos de danza han consistido piezas cortas de coreógrafas y bailarines aragoneses como Ana Continente, Tarde o Temprano Danza, Any danza, Alpaca Colectivo Danza, o La Compañía LaMov.

Bujaraloz fue sede del espectáculo 'Rematadera' de despedida de Miguel Ángel Berna, quien también emocionó al público junto a Pilar Almalé en una velada entre olivos milenarios de Las Parras de Castellote.

Por otra parte, se han conmemorado fechas de personajes aragoneses excepcionales como el 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel en Calanda o de María Moliner en Paniza.

PRÓXIMOS EVENTOS

El ciclo se cerrará este martes, 16 de diciembre, con 'Aragón, tierra de cultura: nos hace soñar 2025'. Tendrá lugar a las 19.00 horas en el Espacio Basilicus, en el Pasaje del Ciclón en Zaragoza, con la actuación de un dúo de danza a cargo de Lamov, Isla Kume pondrá la música del evento, la magia de Pepín Banzo, un espectáculo de circo de D' Click, la compañía Che y Moche realizará una representación teatral y, como cierre, del evento Lorena Palacio interpretará una jota aragonesa.

Las próximas actuaciones en el territorio serán este fin de semana, días 13 y 14 de diciembre, en el Teatro Goya de Caspe y la Iglesia de San Pedro de Teruel, respectivamente, con la actuación de la Orquesta de Cámara Aragonia.

El broche final será el día 20 en la Catedral de Tarazona, con un concierto de una de las primeras figuras de la lírica a nivel internacional: el tenor aragonés Eduardo Aladrén, que interpretará un repertorio de las obras más reconocidas de ópera y zarzuela. Estará acompañado al piano por Anastasiya Titovych y por la soprano Niuvis Cañete Curbelo y el tenor Francisco Egido López.