Aragón ve "intimidatoria e inaceptable" la querella de exconsellers por las pinturas de Sijena

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha criticado este martes la querella anunciada por cinco exconsellers de la Generalitat de Cataluña contra el regreso de las pinturas murales románicas de la sala capitular del Monasterio de Sijena a su emplazamiento original, en la Comarca oscense de Los Monegros, por tener un carácter "intimidatorio" e "inaceptable".

Los exconsellers de Cultura de la Generalitat Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa, presentan este martes una querella contra el traslado de las pinturas murales de Sijena, ubicadas en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC), según ha informado el abogado y exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En rueda de prensa, Olloqui ha indicado que el Ejecutivo aragonés no conoce los elementos jurídicos de la querella, más allá de las "declaraciones políticas" del abogado y exdiputado de Junts, que "dice que se va a querellar contra la jueza Rocío Pilar Vargas --que dictó la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2025-- y contra los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena", algo que ha achacado a una "voluntad de politizar una acción que debería ser judicial".

Si se confirma dicha querella --está prevista la presentación en un acto este mismo martes a las 18.30 horas--, ha avanzado que el Gobierno autonómico respaldará "con el máximo apoyo posible a los aragoneses que se vean involucrados en esta cuestión" porque esta acción "traspasa los límites del Estado de derecho y de la política para entrar en otro ámbito".

El director general de Cultura ha contextualizado este nuevo encontronazo con un recrudecimiento de la "ofensiva contra los derechos culturales de todos los aragoneses" por parte de "distintas instituciones y ámbitos políticos catalanes", que tiene ahora su consecuencia más grave con esta querella, de la que ha destacado que la ha presentado "uno de los máximos exponentes sociales y políticos del independentismo catalán".

Sobre los exconsellers querellantes, se ha detenido en la figura de Laura Borràs, recordando que es "un personaje muy activo" en las movilizaciones contra la vuelta del conjunto mural de Sijena a Aragón y que está "condenada a cuatro años de prisión por prevaricación y falsedad documental"; y de Lluís Puig, quien también ha sido "un fugado de la justicia española" por los delitos vinculados al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Además, ha remarcado que, si se confirma que en el acto interviene --por videoconferencia-- el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, esta cuestión "todavía alcanzaría más gravedad simbólica".

A ello ha sumado que la actual consejera, Sonia Hernández, aunque "no ha firmado o no ha anunciado que firme esta querella", fue directora general de Patrimonio con "los gobiernos independentistas", con lo que "hay continuidad en las instituciones catalanas" en las políticas centradas en "impedir el cumplimiento de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y, en definitiva, del desarrollo de los derechos culturales de los aragoneses".

"CRECER A COSTA DE LOS ARAGONESES"

"El independentismo quiere crecer a costa de los derechos de los aragoneses", ha aseverado Olloqui, quien ha añadido que, con esta acción judicial, "esto ha pasado de castaño oscuro".

Frente a todo ello, ha reiterado que todo lo relacionado con el conjunto mural del Monasterio de Sijena es "cosa juzgada". En primer lugar, la titularidad aragonesa de las obras; en segundo lugar, la "obligatoriedad de que esas pinturas se trasladen con carácter inmediato a Aragón, de donde nunca debieron haber salido"; y, por último, la viabilidad de dicho traslado.

Tres cuestiones que, "una y otra vez, de forma sistemática, torticera quieren ignorar las instituciones catalanas y los sectores independentistas que caminan de la mano", ha subrayado Olloqui, quien ha recordado también que técnicos del MNAC, otros técnicos independientes y el propio director del museo barcelonés "declararon en el procedimiento --judicial-- que era posible el traslado". "¿Por qué se llevan la contraria?", ha preguntado.

CRÍTICAS AL PAPEL DEL MINISTRO URTASUN

El director general ha cargado también contra el papel desarrollado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que ha acusado de "tomar partido por los intereses y pretensiones de los sectores independentistas de Cataluña" al poner en manos de técnicos del MNAC la devolución de las piezas.

Ha remarcado que esto "sólo tiene un valor declarativo", al tratarse de un ministro "muy debilitado por la pugna interna que sostienen los distintos sectores que soportan el Gobierno de España", y lo ha relacionado con el hecho de que es catalán, ya que "nunca ha hablado ni ha escuchado a los técnicos aragoneses", sino que "sólo ha escuchado a los técnicos catalanes" y "tampoco ha leído ni ha prestado atención a la sentencia", que "resuelve que es viable el traslado".

"El ministro debería estar de parte del Estado de derecho, no de sus intereses electorales, prestando atención exclusivamente al conflicto que vive en el Gobierno de España y escuchando a su corazón catalán más que al Estado de derecho", ha remachado.

Pese a que los querellantes han acusado a Urtasun de "desidia" por no impedir el traslado de las pinturas, el director general ha apuntado que, aunque haya "posiciones independentistas radicalizadas al extremo", es "una obviedad" que este "ha tomado parte por los intereses culturales de los independentistas".

"Para sectores aún más radicalizados esto puede ser insuficiente, pero eso no sitúa en el fiel de la balanza al ministro", ha afirmado Olloqui, quien ha agregado que "el ministro sólo puede situarse de parte del cumplimiento del Estado de Derecho y, por tanto, del cumplimiento de la sentencia", y que con sus declaraciones se queda "fuera" de todo ello: "Quiero pensar que un ministro de España lo es de todos los españoles. A veces este ministro lo ignora".

PUNTO ACTUAL

En cuanto al momento actual de la ejecución de la sentencia, continúa la discrepancia entre los dos cronogramas propuestos por las partes para el regreso de las pinturas al monasterio monegrino --el Gobierno aragonés plantea siete meses y el MNAC, 18--.

Olloqui ha señalado que son "unas pocas semanas" de discrepancia, pero que desde que se presentaron estas propuestas ha habido un "alejamiento" en las declaraciones políticas de los responsables institucionales y del museo.

RECHAZO AL PRÉSTAMO DE LAS TABLAS DEL ALTAR MAYOR

Por otro lado, ha citado "noticias muy desagradables" conocidas en las últimas semanas que "rompen cualquier escenario de colaboración institucional" entre ambas Comunidades, en relación a la voluntad del Gobierno de Aragón de realizar una exposición que recopile todas las tablas del altar mayor del Monasterio de Sijena, en lo que sería "una muestra inédita de gran valor cultural de carácter universal, desde Aragón para España y para el mundo".

De todas estas tablas, cuatro se encuentran en el Museo de Lérida y otra es propiedad del MNAC, y el préstamo de las tablas ha sido denegado, cosa que cree que no habría sucedido si la petición no hubiera llegado de las instituciones aragonesas. "Nos ha llenado de dolor, de desesperanza, porque los reiterados llamamientos que escuchamos a la colaboración institucional por parte de las instituciones catalanas se desmienten una y otra vez con respuestas como esta", ha declarado Olloqui.

Todo ello, ha continuado, ha generado "un recrudecimiento del conflicto", con unos sectores independentistas que "expresan de forma simbólica una política que sueña con una Cataluña más grande que Cataluña y eso siempre es a costa de Aragón".