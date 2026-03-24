Defensa dará este miércoles el primer paso para declarar la carrera militar como profesión de riesgo

Archivo - Un vehículo militar durante un ejercicio, a 21 de marzo de 2024, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa comenzará este miércoles los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, según ha informado la propia cartera que dirige Margarita Robles.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X' (antes Twitter), Defensa ha detallado que propondrá a las asociaciones militares el inicio de esos trámites en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), el órgano que canaliza las relaciones entre asociaciones de miembros de las Fuerzas Armadas y la cartera de Defensa en las materias relacionadas con la condición de militar y las condiciones de vida y trabajo en las unidades, entre otros aspectos.

La declaración de la carrera militar como profesión de riesgo es una reivindicación histórica de las asociaciones militares. Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como policías locales y autonómicos, están reconocidos en esta categoría, pero no así los guardias civiles.