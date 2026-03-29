AREX y la dirección general de Promoción Industrial e Innovación preparan la participación aragonesa en FEINDEF 2027

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante la inauguración de FEINDEF 2025. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

AREX (Aragón Exterior) y la dirección general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón han abierto el plazo de inscripciones para la participación de empresas aragonesas en FEINDEF 2027 (Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España). Las empresas aragonesas podrán inscribirse hasta el viernes 10 de abril.

"Con esta nueva participación en FEINDEF damos continuidad al éxito de la primera presencia agrupada de Aragón en la edición de 2025, que impulsó la creación de nuevas alianzas comerciales y colaboraciones estratégicas de las empresas del Hub de Defensa de Aragón", explica la directora general de Promoción Industrial e Innovación, Mar Paños.

Paños ha subrayado asimismo que "la presencia en la feria permite visibilizar las capacidades tecnológicas e industriales de las empresas aragonesas ante actores clave del sector, tanto nacionales como internacionales".

En la segunda participación de Aragón en la feria, la comunidad contará con un stand agrupado de más de 400 metros cuadrados bajo la marca paraguas del Hub de Defensa de Aragón. Más de 40 empresas han manifestado ya su intención de participar en la feria. La mayoría de ellas participarán en el espacio agrupado, otras tendrán sus propios stands en el mismo pabellón u en otros. Todas contarán con el apoyo de AREX para su participación.

"La buena respuesta que estamos teniendo a esta convocatoria confirma el dinamismo del ecosistema aragonés en el ámbito de la defensa y la seguridad", ha afirmado Javier Camo, director gerente de AREX quien ha incidido en el buen trabajo realizado por "las empresas aragonesas que participan de una forma decidida y coordinada para acceder a las oportunidades comerciales y estratégicas que ofrece este sector".

En esta nueva edición, AREX volverá a coordinar un programa de actividades dentro y fuera del espacio conjunto que facilite la proyección de las empresas, favorezca el networking con grandes contratistas y organismos públicos, y consolidar la posición de Aragón como un polo emergente en la industria de defensa.

MÁS DE 8.000 MILLONES DE EUROS DEL FONDO EUROPEO DE DEFENSA

La apuesta por el sector defensa se produce en un contexto de fuerte crecimiento a nivel europeo. La defensa se ha consolidado como uno de los sectores industriales con mayor proyección, impulsado por instrumentos financieros de gran envergadura como el Fondo Europeo de Defensa (EDF) de la Comisión Europea, que destinará 8.000 millones de euros hasta 2027 para el desarrollo de capacidades estratégicas y el fortalecimiento de la base tecnológica e industrial de la Unión Europea.

La relevancia de este instrumento queda reflejada en el elevado interés empresarial: solo en 2025, más de 2.000 entidades participaron en convocatorias del EDF, aproximadamente la mitad de ellas pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, AREX está reforzando su labor de acompañamiento a empresas aragonesas para facilitar, en colaboración con el IAF, el acceso a proyectos financiados por estos fondos europeos, apoyándolas en la identificación de los topics o temáticas que mejor encajen con su actividad, la búsqueda de socios internacionales y la preparación de pitches o presentaciones de proyectos.

Además de la participación en FEINDEF, AREX viene desarrollando una intensa actividad en el ámbito de la defensa. En junio de este año, doce empresas del Hub de Defensa expondrán en la feria internacional Eurosatory en Francia bajo la marca del Hub de Defensa de Aragón y coordinadas por AREX.

Además, la entidad pública fomenta la colaboración del ecosistema aragonés con grandes actores del sector. En este sentido, destaca la reciente coordinación, junto al Hub de Defensa de Aragón, de la participación de 50 profesionales aragoneses en un encuentro sectorial organizado por Indra Group en Oviedo, orientado a impulsar alianzas y o colaboraciones dentro del ecosistema industrial del Corredor Norte con empresas, centros tecnológicos y universidades, con el objetivo de desarrollar capacidades vinculadas a los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Con estas acciones, Aragón consolida su posicionamiento como un territorio con capacidades industriales y tecnológicas competitivas en el ámbito de la defensa, y refuerza su integración en las cadenas de valor europeas e internacionales del sector.