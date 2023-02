Arranz (VOX) dice que el proyecto de ley de apoyo a las familias es "un engendro ideológico y sectario"

ZARAGOZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de VOX en las Cortes de Aragón David Arranz ha rechazado este miércoles el proyecto de ley de apoyo a las familias al considerar que es "un engendro ideológico y sectario". VOX ha presentado 34 enmiendas a esta iniciativa legislativa del Gobierno de Aragón.

Este proyecto de ley supone, a juicio de VOX, "una oportunidad perdida" porque en una "legislatura en blanco" el cuatripartito "no ha apoyado a las familias ni ha tenido a bien legislar a su favor" y, además, "está trufado de ideología de género" y de la "neolengua" con la que "ya no se puede hablar de natalidad, de padre y madre", sino que utiliza expresiones como "persona gestante, persona no gestante y persona con capacidad de gestar".

"Somos respetuosos con la diversidad de los núcleos familiares, pero no aceptamos que se amplíen los supuestos de familias o personas objeto de prestaciones hasta el punto del absurdo", ha manifestado Arranz, quien se ha preguntado si el proyecto de ley incluye como familias a "las personas que viven solas, los grupos de convivencia no familiares, un piso compartido de estudiantes o un piso patera".

Arranz ha esgrimido que "si todo es familia, nada es familia", añadiendo que "esta ley no defiende a la familia y no lo pretende", sino que "sigue la deriva de las agendas globalistas, de demolición de los pilares de la sociedad" con la que "se pretende construir un nuevo orden social y mundial", lo que requiere "la destrucción de nuestros referentes, raíces, valores e identidad como sociedad, pueblo, nación y civilización occidental".

ENMIENDAS

El parlamentario de VOX ha subrayado que el proyecto de ley "nace sin consenso" ya que se han registrado 230 enmiendas, 89 del PP, 52 de Cs, 34 de VOX, 35 de IU y 20 del cuatripartito, opinando que a los grupos de la izquierda "no les debe parecer una ley suficientemente alineada con la ideología de género".

David Arranz ha propuesto que el ámbito de aplicación de esta ley se dirija a las familias que residan legalmente en Aragón, que se aborde la maternidad, que se fomente la natalidad y se apoye a las familias numerosas.

"Esta ley no contará con el voto favorable de VOX, no es lo que necesitan las familias", ha avanzado en rueda de prensa Arranz, en cuya opinión "para este Gobierno es más importante seguir con sus alianzas y contentar a la extrema izquierda que legislar en beneficio de la mayoría y de las familias de Aragón".

Ha recalcado la defensa de VOX de forma "rotunda y firme" a la familia "como institución fundamental y pilar básico de la sociedad", resaltando "su importantísimo papel en la educación, socialización y transmisión de valores y virtudes", también por ser "fuente de solidaridad y red de apoyo incondicional", de manera que las Administraciones públicas tienen "el deber de asegurar su protección social, económica y jurídica".

El diputado ha recordado que VOX defendió --sin éxito-- una proposición no de ley el 24 de febrero de 2022 para instar al Gobierno regional a considerar la perspectiva de familia en todas las políticas públicas. "La izquierda votó en contra y ahora parece que la acogen".

Además, VOX ha defendido en las Cortes a las familias numerosas y a las jóvenes embarazadas en situación de vulnerabilidad, así como las políticas de natalidad, ha apuntado.