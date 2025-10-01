Arranz (Vox) propone reprobar a Susín "por su complicidad con la inmigración ilegal"

Archivo - El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz. - VOX. - Archivo

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón propondrá este jueves, en la tercera y última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, la reprobación de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico, Carmen Susín, por "su complicidad con la política irresponsable de puertas abiertas a la inmigración ilegal".

El diputado de Vox David Arranz ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha afirmado: "Parece que el PP se acaba de dar cuenta de que la inmigración ilegal masiva es un grave problema y lo que hace es seguiru las encuestas y sus intereses partidistas y electoralistas", ha considerado Arranz.

Asimismo, ha aseverado que "el PP es una estafa, no se mueve por ideas o principios, mientras que Vox tiene siempre el mismo discurso frente a la inmigración ilegal, el efecto llamada y la política de fronteras abiertas".

Ha criticado que el PP "apoya la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales o dice que tiene el corazón ancho para recibir a cientos de menas y otro día tratan de copiar, tibiamente, el discurso de Vox en política migratoria", añadiendo que "el PP y el bipartidismo votan lo mismo en Bruselas, a favor de la Agenda 2030, la política de inmigración masiva y la sustitución poblacional".

"En Aragón, Azcón y la consejera de Bienestar Social son parte de esa misma estafa del PP", ha opinado el diputado de Vox, criticando que Susín "saca pecho de que ha creado 66 nuevas plazas de alojamiento para 'menas' y ha liberado 40 plazas de menas que han alcanzado la edad máxima", y preguntando "si están creando inseguridad y si van a ser repatriados".

David Arranz ha exigido que la Fiscalía promueva la realización de las pruebas para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, indicando que cuando Vox formó parte del Gobierno de Aragón impulsó estas pruebas con el resultado de que el 90 por ciento eran mayores de edad.

En el pleno de este jueves Vox propondrá, asimismo, que la Comunidad Autónoma establezca acuerdos con los países de origen de los menores migrantes no acompañados para que se eduquen en su entorno familiar y cultural de procedencia: "Los 'menas' deben ser repatriados y educarse con sus familias en sus países y dentro de sus culturas".

También instarán al Gobierno de España a que lleve a término el cumplimiento de los acuerdos bilaterales con Marruecos y otros países para repatriar a esos menores. Otra propuesta es que el Gobierno de Aragón se niegue a recibir a más menores migrantes no acompañados y que se fiscalice el gasto en inmigración ilegal.

Ha reivindicado "la prioridad nacional en todo tipo de ayudas", tanto sociales como ayudas para la vivienda social y "billete de vuelta" para la inmigración ilegal. Otra propuesta de resolución es contra los indultos a "los seis delincuentes de Zaragoza".