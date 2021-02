El artista Juan Zamora cree que "solo a través del trabajo, dedicándote al cien por cien, puedes llegar a algo"

ZARAGOZA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Solo a través del trabajo, dedicándote al cien por cien, puedes llegar al algo", ha considerado el artista y Premio Fundación Princesa de Girona de Artes y Letras 2017, Juan Zamora, en su videoconferencia de este jueves 'El arte como forma de vida'.

Esta ponencia forma parte del ciclo 'Referentes de la Fundación Princesa de Girona', que forma parte de un proyecto educativo de Fundación Ibercaja y Fundación Princesa de Girona.

El artista ha conversado con el responsable del Espacio Joven de Fundación Ibercaja, Alberto Pérez. Juan Zamora ha reconocido que para vivir del arte, "hay que trabajar mucho". Para el artista, "tener talento para algo está muy bien, pero el talento hay que trabajarlo. Puedes tener una facilidad, pero si no la trabajas todos los días no se desarrolla".

Otra clave para vivir del arte, según Zamora, es "tener un tema clave que te apasione y que íntimamente esté ligado a ti. Hay que tener un tema. Si no hay tema, no hay trabajo. Tienes que tener una idea clara. Una idea es un camino de exploración y tiene que ver con la intuición".

El tema que a él le apasiona es la ciencia. El artista se considera "biólogo de vocación, pero artista de profesión". Para Juan Zamora, "el arte es la herramienta que se utiliza en cualquier ámbito para crecer y para crear". "Desde el arte --ha dicho-- puedes crear cosas nuevas. Arte y vida son lo mismo".

"Ambos tienen que ver con la evolución. El arte es un ser en sí mismo. Tanto la vida como el arte son muy difíciles de definir", ha apuntado el artista.

CIENCIA COMO UN JUEGO

Su manera de acercarse a la ciencia es el juego. "Yo me dedico a seguir jugando. El juego de los niños es un entrenamiento para vivir una vida adulta. A mí me sirve la dinámica de jugar, me divierto, me lo paso muy bien". Le interesa la animación "como buscar el ánimo de las cosas". Sus primeras piezas eran dibujos animados.

"¿Quién no se ha preguntado por qué está vivo?", se ha preguntado Juan Zamora, y ha reconocido que la biología siempre le ha gustado: "La biología es para mí entender por qué estoy aquí".

Ha considerado, no obstante, que su camino vital "es más la poesía". "Soy más cálido. Pero la ciencia y el arte se complementan. Hoy hay muchos artistas que están trabajando con las dos", ha dicho, añadiendo que su vida está tan ligada al arte que, "cuando lo he dejado", ha matizado, "he seguido haciendo arte mientras hacía otras cosas".

Zamora ha afirmado que se dedica "a las artes puras, porque trabajo en la creatividad en sí misma". Para él, "no sería arte una campaña de publicidad para vender. Eso es otro rango de arte. El arte puro tiene que ver con la imaginación pura y dura". "Hay mucho de publicista hoy en día en el trabajo del arte", ha sostenido.

El ponente ha animado a los jóvenes a presentarse a convocatorias de premios, como el premio Fundación Princesa de Girona que él ganó en 2017. "Hay que tomárselo muy en serio porque, aunque no te den el premio, te van a ver y van a ver tu trabajo".

También ha señalado como "beneficioso" hacer másteres. "Lo mejor de los másteres son las relaciones con otras personas. La convivencia con otras personas hace que la cabeza te empiece a latir de otra manera. Te nutres de la convivencia con otras personas", ha detallado.

También ha recomenado a la juventud con aspiraciones en el arte, que van lo que ya se está haciendo en otras partes. "Hay que ver lo que ya se está haciendo para saber que uno no se está inventando la pólvora. El lenguaje apareció a la vez en varios puntos del planeta. Uno puede tener una idea que otro puede tener al mismo tiempo en Japón".

Otro de sus consejos: "Buscar nexos entre los artistas que admiras y tú. Hay que seguir el instinto y, si un artista te gusta, ve al museo a ver su obra, lee sobre él, interésate".

Su fuente de inspiración es la "vida misma" y la fe que tiene en su trabajo. Lo mejor que le ha pasado "es tener en un microsegundo la sensación de estar siendo libre. Sentir que estás haciendo lo que quieres hacer, que estás aportando cosas a la comunidad con lo que quieres hacer".

Juan Zamora se define como un artista nómada que investiga el origen de la creación con materiales primarios. Para Zamora, " el arte es la base de la sociedad, y sin creatividad no se mueve nada".

Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Arte Contemporáneo por la Universidad Europea de Madrid. En 2017 fue reconocido con el Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras por su apuesta estética, que tiene en la intervención social uno de sus valores más estimables.

VOCES INSPIRADORAS PARA JÓVENES

El ciclo 'Referentes de la Fundación Princesa de Girona' se dirige a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y a universitarios y emprendedores. Tiene por objeto la orientación vocacional y profesional de los jóvenes.

Así destacados premiados de las diferentes categorías de este galardón comparten sus experiencias y abordan temas críticos y de actualidad en sus intervenciones. Sostenibilidad energética, ciencia aplicada e investigación, cambio social y solidaridad, emprendimiento o la cultura como herramienta de cambio, son algunos de los logros de estos jóvenes y de los proyectos que lideran.

El ciclo comenzó el 22 de octubre de 2020, finalizará el 20 de mayo y se emite los jueves, a partir de las 19.00 horas. Mohamed El Amrani, Premio FPdGi Social 2014; Alberto Enciso Carrasco, Premio FPdGi Investigación Científica 2014, y María Jammal, Premio FPdGi Internacional 2019, y Javier Agüera, Premio FPdGi Empresa 2012, han participado hasta ahora videoconferencias de este ciclo.

Las próximas videoconferencias del ciclo las ofrecerán José Miguel Bermúdez, Premio FPdGi Empresa 2018; María Escudero Escribano, Premio FPdGi Investigación Científica 2018; Ignasi Belda, Premio FPdGi Empresa 2014, Andrés Salado Egea, Premio FPdGi Artes y Letras 2016; Felipe Campos Rubio, Premio FPdGi Social 2013, y Sergio Álvarez Leiva, Premio FPdGi Empresa 2016.

Fundación Ibercaja forma parte del patronato de Fundación Princesa de Girona desde sus inicios en el año 2009, y colabora en diferentes actividades. La educación y el emprendimiento, en especial entre los más jóvenes, son dos líneas estratégicas de trabajo para ambas Fundaciones.