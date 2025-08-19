Asaja protesta por la prohibición de labores agrícolas en Aragón durante la máxima alerta por incendios

ZARAGOZA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja ha remitido este martes una carta al consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, para manifestar su desacuerdo ante la prohibición de realizar determinadas labores agrícolas durante la declaración de la alerta rojo plus por riesgo de incendios forestales, que estuvo en vigor en la Comunidad los días 16, 17 y 18 de agosto.

Desde Asaja, han afirmado que comprenden la "situación límite" a la que los numerosos incendios que asolan al país están abocando a los equipos de extinción, que unido a una primera quincena de agosto "especialmente desfavorable" ha llevado a la declaración de esta alerta máxima en todo el territorio aragonés.

No obstante, han defendido que algunas labores, como el suministro de agua a los animales, el riego, los tratamientos fitosanitarios, la recolección de frutos secos o la aplicación de estiércoles y purines "no generan riesgo de incendio" y "podían haber seguido realizándose".

Del mismo modo, han pedido que se tengan en cuenta las características de las parcelas donde se realizan las labores agrícolas, como por ejemplo en aquellas con una instalación de riego por aspersión, que podían haber seguido realizando "sin poner en riesgo la seguridad".

"Queremos destacar que los agricultores y ganaderos somos los primeros interesados en prevenir y atajar los incendios, por lo que solicitamos que en futuras ocasiones se consulte nuestra opinión antes de tomar este tipo de decisiones", han recalcado.

Por ello, han trasladado al consejero la necesidad de tratar este asunto en una reunión en la que agricultores y ganaderos puedan exponer directamente que la protección ante posibles riesgos y la realización de labores agrícolas que no puedan ser pospuestas vayan de la mano.