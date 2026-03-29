Aviso nivel naranja por vientos en el Pirineo para este lunes, 30 de marzo

Aviso naranja por vientos en el Pirineo, según la AEMET - AEMET

ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias informa de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso naranja por vientos desde las 14.00 y hasta las 23.59 en el Pirineo oscense para este lunes, 30 de marzo.

Además, continuará el aviso amarillo por vientos en Huesca Centro, Gúdar y Maestrazgo, en Teruel, desde las 14.00 a las 23.59, también de este lunes.

Nivel amarillo emitido igualmente en Huesca Sur, Cinco Villas, Ribera del Ebro y Bajo Aragón desde las 08.00 hasta las 23.59 del 30 de marzo. Y, en la Ibérica Zaragoza, desde las 00.00 a las 23.59 para la misma jornada.