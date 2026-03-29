Aviso nivel naranja por vientos en el Pirineo para este lunes, 30 de marzo

Aviso naranja por vientos en el Pirineo, según la AEMET
Aviso naranja por vientos en el Pirineo, según la AEMET - AEMET
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 29 marzo 2026 18:04
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ZARAGOZA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias informa de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso naranja por vientos desde las 14.00 y hasta las 23.59 en el Pirineo oscense para este lunes, 30 de marzo.

Además, continuará el aviso amarillo por vientos en Huesca Centro, Gúdar y Maestrazgo, en Teruel, desde las 14.00 a las 23.59, también de este lunes.

Nivel amarillo emitido igualmente en Huesca Sur, Cinco Villas, Ribera del Ebro y Bajo Aragón desde las 08.00 hasta las 23.59 del 30 de marzo. Y, en la Ibérica Zaragoza, desde las 00.00 a las 23.59 para la misma jornada.

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