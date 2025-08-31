Avisos naranja por tormentas y granizo en el Pirineo y centro de Huesca y amarillo en Ribera del Ebro y Cinco Villas

El río Cinqueta a su paso por la localidad altoaragonesa de San Juan de Plan. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA/MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La llegada de un nuevo frente atlántico marca el tiempo en España durante la jornada de este domingo, con un aumento de la inestabilidad en el oeste y norte peninsular junto con un considerable descenso de las temperaturas que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología --Aemet-- a emitir un aviso naranja en el Pirineo oscense y centro de Huesca ante el riesgo importante (40-70%) de notables acumulados de lluvia, granizo y viento fuerte.

Así, en esas zonas se espera que a partir de las 14.00 horas de este domingo y hasta la media noche las precipitaciones puedan dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y también que se produzcan tormentas que vayan acompañadas de granizo de más de dos centímetros de grosor y vientos de más de 70 kilómetros de hora.

El aviso es de nivel amarillo para el sur de Huesca, Cinco Villas, Ribera del Ebro. En esas zonas de la Comunidad pueden producirse precipitaciones que dejen hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora junto a vientos de hasta 70 kilómetros por hora y granizo de hasta dos centímetros de grosor.

La previsión es que el grueso del frente se desplace hacia Cataluña y mantenga con aviso amarillo la zona del Pirineo oscense en las primeras horas de este lunes --desde la medianoche y hasta las 4.00 horas--.

En cuanto a las temperaturas de esta jornada, el frente atlántico trae un descenso brusco de las máximas en la mitad occidental, que vivirá un respiro térmico en torno a los cinco y seis grados menos. Así, ciudades como León presentarán 23ºC, La Coruña 21ºC, Bilbao 23ºC o Zamora, Salamanca y Pamplona no superarán los 27ºC de máximas.

No ocurrirá lo mismo en el este, donde los termómetros podrían superar los 35 grados en las depresiones del sudeste, valle del Ebro, así como en el Guadalquivir. Así, capitales de provincia como Albacete, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba tendrán valores igual o superior a los 35 grados.

Las mínimas también experimentarán un vaivén. Bajarán en el noroeste, subirán en el nordeste y se mantendrán sin grandes cambios en el resto. Las áreas del Mediterráneo y Guadalquivir vivirán una última noche de agosto calurosa, con temperaturas que no bajarán de los 20-23 grados.

En cuanto al viento, serán moderados en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de la componente sur en el Mediterráneo. Son probables intervalos de fuerte en el Mediterráneo y el Cantábrico.