Avisos naranjas por lluvias en Pirineo y por lluvias y tormentas en Bajo Aragón, para este martes - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón ha informado de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos naranjas por lluvias y tormentas en Bajo Aragón, para este martes 19 de agosto.

El aviso naranja por lluvias y tormentas en el Bajo Aragón será entre las 14.00 y las 23.59 horas; tramo horario que también aplicará al Pirineo oscense.

En cuanto al aviso amarillo por lluvias se ha establecido en el centro y sur de la provincia de Huesca; las comarcas turolenses de Gúdar y Maestrazgo; y la zaragozana Ribera del Ebro, también entre las 14.00 y las 23.59 horas.