AWS repone más agua de la que utilizan sus centros de datos en Aragón

De izquierda a derecha: Ana de Quinto, Paul Meaney, Jorge Azcón, Paula Bueno, responsable de Políticas Públicas para Infraestructu - ALVARO SANCHO

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amazon Web Services (AWS) ha confirmado que ya compensa la huella hídrica de sus centros de datos en Aragón gracias a los proyectos de recuperación de agua que apoya en la región. La compañía ha anunciado además un nuevo proyecto de recuperación y gestión eficiente de agua en colaboración con el Canal Imperial de Aragón.

Estos anuncios se han hecho en la segunda edición de TECH4WATER, un evento que se ha celebrado en el Espacio Aura de Zaragoza que ha reunido a expertos, instituciones y comunidades de regantes para reflexionar sobre el agua como motor de progreso en Aragón.

En la actualidad, AWS ya beneficia a la comunidad con más de 1.000 millones de litros de agua al año a través de dos de sus proyectos hídricos en Aragón, centrados en el riego inteligente de cultivos y la reutilización de agua sobrante de riego mediante una solución natural. La compañía ya compensa más agua de la que sus centros de datos utilizan en Aragón. Por cada litro que AWS necesita para operar sus centros de datos en Aragón, se reponen aproximadamente 15 litros al sistema hídrico local a través de estos proyectos.

El director de Operaciones de Centros de Datos de AWS en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Paul Meaney, ha manifestado lo siguiente: "Estoy muy orgulloso de poder decir que en Aragón ya devolvemos más agua de la que utilizamos en nuestros centros de datos locales. Detrás de este hito hay un equipo extraordinario que trabaja e innova cada día para hacer nuestras instalaciones más eficientes".

Ha agregado que este compromiso "no se detiene en nuestras instalaciones. Los proyectos hídricos que apoyamos en Aragón están ayudando a agricultores, ayuntamientos y comunidades a ahorrar agua en toda la región".

A través de varios proyectos hídricos locales, AWS está apoyando a las comunidades locales de toda la comunidad aragonesa para que estén mejor preparadas para afrontar los retos del agua: modernizando sistemas hídricos envejecidos, mejorando la distribución de agua a hogares y explotaciones agrícolas, y ayudando a estas ubicaciones a hacer frente de forma más eficaz a los efectos del cambio climático.

MÁS DE 10.000 MILLONES DE LITROS DE BENEFICIO AL AÑO

Junto con la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón, y con el apoyo técnico del socio tecnológico Agrow Analytics, este nuevo proyecto hídrico tiene como objetivo sustituir 25 kilómetros de acequias de riego a cielo abierto por tuberías cerradas, reduciendo así las pérdidas de agua por evaporación y fugas.

También instalará sensores en el terreno para medir la humedad del suelo, utilizará imágenes por satélite para determinar con precisión cuánta agua necesitan los cultivos, creará un gemelo digital de todo el sistema hídrico para que los gestores puedan supervisar todo en tiempo real desde una pantalla, y desarrollará tecnología inteligente que prediga los mejores momentos y cantidades de riego.

Con una inversión total de 3,73 millones de euros para esta iniciativa concreta, el objetivo es ahorrar más de 10.000 millones de litros de agua al año una vez que el proyecto esté completado en 2030. El proyecto ha arrancado ya y a media que avance se prevén beneficios hídricos para la comunidad local de varios miles de millones de litros anuales desde las primeras fases de implementación.

"El Canal Imperial de Aragón y su red de acequias son infraestructuras históricas que han sido el motor agrícola del corredor del Ebro durante más de dos siglos. Sin embargo, los retos hídricos actuales exigen soluciones del siglo XXI. La colaboración con AWS nos permitirá modernizar una parte significativa de nuestra infraestructura de riego mediante mejoras en nuestros canales, al tiempo que incorporamos sensores e inteligencia artificial a la gestión del agua, asegurando que cada metro cúbico se utilice de la forma más eficiente posible", ha destacado el presidente de la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón, Javier Berdejo.

Además, ello supone "una mejora medioambiental significativa, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad ocal y a la protección de los ecosistemas asociados al Ebro. Es un proyecto hecho por y para los Sindicatos de Riego del Canal Imperial de Aragón", ha apostillado Berdejo.

CINCO PROYECTOS, UNA VISIÓN: MÁS AGUA PARA ARAGÓN

AWS ha compartido una actualización sobre el estado de sus cinco proyectos hídricos previos en Aragón, que se encuentran en distintas fases de ejecución.

Uno de ellos es el riego inteligente en la cuenca del Ebro. En el ámbito agrícola, el programa de riego de precisión --desarrollado junto a Agrow Analytics y agricultores locales de la cuenca del Ebro-- ha llevado tecnología de riego moderna a más de 570 hectáreas de cultivos, incluyendo olivos, almendros, maíz y trigo. El proyecto también formó a decenas de vecinos a través de talleres prácticos y ahorra más de 244 millones de litros de agua al año, un 22% más de lo previsto.

Más allá del ahorro de agua, también ha contribuido a proteger 29 especies animales y vegetales en situación de riesgo incluidas en una lista de vigilancia internacional de conservación.

Otra de las iniciativas es la resiliencia frente a inundaciones en Zaragoza. En esta capital, la colaboración con el Ayuntamiento tras las lluvias extraordinarias de julio de 2023 avanza con un programa de resiliencia frente a inundaciones. Los primeros sistemas de protección en los barrios ya están operativos, y en paralelo el proyecto continúa desarrollando cinco estructuras de almacenamiento y control de caudal de agua en zonas como Parque Venecia, Barranco de la Muerte y Ronda Hispanidad.

Una vez completado, el sistema será capaz de retener y almacenar cerca de 300 millones de litros de agua de lluvia durante una sola tormenta, contribuyendo a proteger hogares y calles de futuras inundaciones.

Asimismo, en Huesca han comenzado las obras para restaurar 5,4 kilómetros de la histórica conducción de agua de San Julián de Banzo, un sistema que data del siglo XIX y que transporta agua desde el manantial de Fuenmayor hasta los depósitos de Loporzano. Los trabajos iniciales de preparación del terreno están en marcha, financiados por AWS en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca. Se espera ahorrar más de 473 millones de litros de agua cada año.

En Pina de Ebro, se ha instalado una tubería de dos kilómetros para captar el agua sobrante del riego y redirigirla a un bosque municipal de chopos de 70 hectáreas, en lugar de dejar que se pierda sin uso. Este sistema, puesto en marcha por Mediodes junto con la Comunidad de Regantes de Pina de Ebro, ya genera un ahorro de más de 770 millones de litros de agua al año.

Ofrece un doble beneficio: el bosque de chopos actúa como filtro natural, absorbiendo los nutrientes excedentes del agua antes de que llegue al río Ebro, lo que significa agua más limpia aguas abajo y menos agua que necesita extraerse del río.

Por último, AWS está colaborando con el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego y FidoTech, una empresa especializada en localizar fugas de agua ocultas mediante tecnología conectada a internet y software inteligente, para rastrear y reparar las pérdidas de agua en la red de tuberías del municipio. El resultado: 33 millones de litros de agua ahorrados en dos años, agua que anteriormente se filtraba bajo tierra sin que nadie lo advirtiera.

AWS ha aumentado su inversión inicial para apoyar estos proyectos de recuperación de agua en Aragón en más de 21 millones en total, esperando un beneficio hídrico para la comunidad de más de 2.000 millones de litros al año a finales de 2026, superando con creces el uso directo de agua en sus centros de datos en la región.