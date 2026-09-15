Bruselas avisa: La "prioridad" es retornar "rápidamente" a Marruecos a "todos" los migrantes que cruzaron a Ceuta

Archivo - El comisario de Interior y MIgración, Magnus Brunner.- Sven Hoppe/dpa - Archivo

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha avisado este martes desde el pleno del Parlamento Europeo de que la "prioridad" sigue siendo que "todos" los migrantes que cruzaron irregularmente a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio sean expulsados "rápidamente" a Marruecos, país al que ha reconocido el "compromiso" de aceptar todos los retornos.

"Debe encontrarse una solución con carácter de urgencia (a la crisis en Ceuta). Para ello, nuestra prioridad está clara: Todos los que entraron ilegalmente y no tienen derecho a permanecer deben ser retornados rápidamente a Marruecos", ha afirmado en su intervención en el debate celebrado en Estrasburgo (Francia) para abordar, según señala el enunciado del programa de la Eurocámara, "los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE".

En este contexto, Brunner ha recordado que aún hay en Ceuta "miles" de migrantes que deben ser retornados, incluidos 2.000 menores no acompañados, y a considerado que ello "conlleva una gran presión y retos de orden público en un territorio de menos de 20 kilómetros cuadrados".

El comisario inició su intervención expresado "solidaridad" con los ceutíes porque debieron afrontar una "situación sin precedentes" con la entrada de una cifra "casi equivalente" a los 80.000 habitantes que tiene la ciudad autónoma; al tiempo que ha traslado sus condolencias a las familias y amigos de los migrantes que fallecieron en el mar intentando cruzar desde Marruecos.

"Esto confirma lo que ya sabemos: los traficantes matan personas y debemos hacer todo lo posible para pararles", ha proclamado el comisario austríaco, quien ha apuntado que la situación vivida los días 30 y 31 de julio "puso a prueba la resistencia de nuestra Unión, nuestro sistema y nuestra capacidad de resiliencia", pero al mismo tiempo ha puesto en valor que "la mayoría de las personas que entraron ilegalmente han sido retornados a Marruecos en cuestión de horas".

Así las cosas, Brunner también ha querido subrayar que "nadie, y esto es importante, nadie entró en el espacio Schengen, por lo que su integridad se preservó", al tiempo que ha defendido que ello fue posible gracias a "la acción tomada por las autoridades españolas y por la cooperación con Marruecos".

El conservador austríaco, que ha apuntado un contacto constante con el Gobierno desde el primer momento de la crisis, ha anunciado además que se verá este jueves en Madrid con los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y con la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Aunque Brunner no lo ha mencionado, el PP ya adelantó hace días que el comisario se verá con Alberto Núñez Feijóo en ese viaje.

REFORZAR LA VIGILANCIA Y HERRAMIENTAS DE ALERTA TEMPRANA EN LA UE

Brunner ha defendido la necesidad de que todos los Estados miembro se comprometan a poner en práctica todos los instrumentos que prevén el Pacto de Migración europeo para reforzar las fronteras y agilizar los retornos; al tiempo que ha destacado que quedan asuntos por abordar y que deben aprovecharse las "lecciones aprendidas" con la crisis abierta en Ceuta para evitar que episodios de este tipo vuelvan a darse en la Unión Europea.

"Los acontecimientos e imágenes de Ceuta muestran que debemos doblar nuestros esfuerzos, tanto los traficantes como los migrantes ilegales deben entender que nuestra Unión reforzará su defensa. Y, ante todo, debemos transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos de que las cosas están bajo control", ha remachado.

A la hora de reconocer la colaboración de Marruecos para facilitar las deportaciones de los migrantes llegados a Ceuta, el comisario aún así ha avisado de que quedan "esfuerzos por hacer" en lo que a frenar las salidas ilegales se refiere y a combatir las redes delictivas que trafican con personas. También se ha referido a la importancia de haber "coordinado activamente" con las grandes plataformas online la lucha contra la desinformación en relación a lo sucedido en Ceuta.

En este sentido, Brunner ha apuntado la necesidad de "mejorar la alerta temprana" para vigilar mejor las redes y poder movilizarse a tiempo si se detectan nuevos movimientos; al tiempo que ha abogado por dotar con más herramientas a la agencia europea de control de fronteras, Frontex, para endurecer el control y también vigilar mejor a las redes delictivas y la actividad online.

PP Y VOX RESPONSABILIZAN A LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL GOBIERNO Y EL PSOE RECLAMA APOYO DE LA UE

La presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) y líder del PSOE en la Eurocámara, Iratxe García, que no ha mencionado a Marruecos en su intervención, ha recalcado que "Ceuta no está sola, Ceuta es España, Ceuta es Europa y cuando una frontera está bajo presión, Europa debe de responder con solidaridad, no con división". En este sentido, ha afeado que "la solidaridad europea no puede depender de quién gobierna y ni de qué país sufre la crisis".

También ha advertido a PP y Vox de que "pedir expulsiones que incumplan la ley del menor, la ley de extranjería y la legislación europea e internacional es violar el Estado de Derecho", reclamándoles que si les preocupa Ceuta permitan el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas que gobiernan.

Por su parte, la eurodiputada del PP y secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha sostenido que lo ocurrido en Ceuta es una "guerra híbrida de manual" y ha denunciado que el presidente del Gobierno, "lo sabía y se fue de vacaciones", una "irresponsabilidad que le convierte en cómplice y culpable". Asimismo, ha cargado contra Marruecos, subrayando que "es responsable también por acción o por omisión y, como socio europeo, debe responder con respeto, legalidad y reconocimiento".

Montserrat también ha incidido en que Ceuta no es la última frontera europea, sino la primera y ha incidido en que la seguridad en la frontera sur de Europa "no empieza en Rabat, empieza en Ceuta, que siempre será española y europea". Por ello, ha remarcado que Ceuta no se abandona, no se negocia, no se vende y se defiende siempre, desde Europa y desde España".

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha defendido ante la Eurocámara que lo ocurrido fue "un acto de invasión territorial, ocupación ilegal y violenta". En su opinión, "si el Gobierno de España calla es porque Pedro Sánchez se comporta como un agente de Marruecos y el Partido Socialista su quinta columna. Quien actúa como un traidor y habla como un traidor es un traidor", ha sostenido.

Por su parte, la eurodiputada del PNV Oihane Aguirregoitia ha desvelado que el Gobierno marroquí envió la víspera un correo electrónico a todos los miembros de la Eurocámara en el que trasladaba su compromiso a "readmitir a todas las personas afectadas, incluidos los ciudadanos marroquíes, los menores no acompañados y los nacionales de terceros países".

"Hágase, porque las imágenes y la información que estamos recibiendo no dicen lo mismo", ha reclamado, esgrimiendo que si el reino alauí aspira a albergar la final del Mundial de 2030 "debería tener capacidad de abordar estas y otras realidades y desigualdades sociales".

A su vez, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán ha resaltado que "la crisis de Ceuta está siendo una jugosa oportunidad para muchos que tenían ganas de ajustar cuentas con la España progresista", denunciando que quienes la han generado han sido "Marruecos, junto a Estados Unidos y también con Israel" y lo han hecho "solo por intereses geopolíticos".